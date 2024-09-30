Ekimde fiyatı düşecek 6 otomobil modeli belli oldu! Bayiler sıfır araçlarda indirim için kolları sıvadı

30 Eylül 2024 15:12 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:28

Ekimde sıfır araç kampanyaları için modeller netleşti. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yaz hareketliliği sona erdi. Bayilerde fiyatlarda indirim baskısı başladı. Kış fiyatlarında büyük düşüş yaşanması beklenen 6 araba modeli belirlendi. İşte otomobil almayı düşünenler için ekimde fiyatı düşecek 6 otomobil modeli.

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Otomobil​ almayı düşünenlere müjde niteliğinde haber geldi. Bayiler sıfır otomobillerin satışını artırmak için çeşitli kampanyalar düzenleyecek. Otomobil markalarının kampanya​ yarışı başlıyor. 6 araba modelinin fiyatlarında büyük düşüş yaşanacak.

OTOMOBİL SATIŞLARINA İNDİRİM​ KAMPANYALARI

Cox Automotive'un analisti Erin Keating, otomobil alma hayali kuranlara müjdeyi verdi. Erin Keating, bayilerin satış ortamının yavaş gittiğini ve fiyatlarda indirim baskısı olduğunu ifade etti. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında büyük indirimler yapılacağına işaret etti.

Sektör temsilcileri kış aylarında üretimin az olduğu bazı araba modellerinde indirim olacağını belirtti. Fiyatlarında büyük düşüş yaşanması beklenen 6 araba modeli belli oldu.

İNDİRİME GİRECEK 6 ARABA MODELİ

Bu kapsamda bayiler sıfır otomobillerin satışını artırmak için çeşitli kampanyalar düzenleyecek. İşte otomobil almayı düşünenler için ekimde fiyatı düşecek 6 otomobil modeli.

HYUNDAİ KONA ELEKTRİKLİ İNDİRİMİ

Advance 115 kW / Elektrik / Otomatik

Fiyat: 1.558.497 TL - 1.535.000 TL / 44.903,25 dolar

DODGE HORNET İNDİRİMİ

2022 Hornet için 30 bin dolarlık fiyat öngörülüyordu. ABD’de ise galerilerde bu fiyat 25-28 bin dolar aralığında.

JEEP GRAND WAGONEER L İNDİRİMİ

Satış fiyatı: 110 ile 145 Euro arasında değişiyor.

MERCEDES-BENZ GLC SINIFI - GLC 180 AMG İNDİRİMİ

Benzin 1.496 cm3 / 170 bg / 9G-TRONIC

Satış Fiyatı: 4.325.000 TL / 126.517,97 dolar

MERCEDES-BENZ GLC SINIFI - GLC 300 D 4MATIC AMG İNDİRİMİ

Dizel 1.993 cm3 / 269 bg / 9G-TRONIC

Satış Fiyatı: 6.265.000 TL / 183.268 dolar

AUDİ RS E-TRON GT

Satış fiyatı: 8.032.972 TL / 234.983,07 dolar

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