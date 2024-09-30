Ekimde fiyatı düşecek 6 otomobil modeli belli oldu! Bayiler sıfır araçlarda indirim için kolları sıvadı
Ekimde sıfır araç kampanyaları için modeller netleşti. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yaz hareketliliği sona erdi. Bayilerde fiyatlarda indirim baskısı başladı. Kış fiyatlarında büyük düşüş yaşanması beklenen 6 araba modeli belirlendi. İşte otomobil almayı düşünenler için ekimde fiyatı düşecek 6 otomobil modeli.
Otomobil almayı düşünenlere müjde niteliğinde haber geldi. Bayiler sıfır otomobillerin satışını artırmak için çeşitli kampanyalar düzenleyecek. Otomobil markalarının kampanya yarışı başlıyor. 6 araba modelinin fiyatlarında büyük düşüş yaşanacak.
OTOMOBİL SATIŞLARINA İNDİRİM KAMPANYALARI
Cox Automotive'un analisti Erin Keating, otomobil alma hayali kuranlara müjdeyi verdi. Erin Keating, bayilerin satış ortamının yavaş gittiğini ve fiyatlarda indirim baskısı olduğunu ifade etti. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında büyük indirimler yapılacağına işaret etti.
Sektör temsilcileri kış aylarında üretimin az olduğu bazı araba modellerinde indirim olacağını belirtti. Fiyatlarında büyük düşüş yaşanması beklenen 6 araba modeli belli oldu.
İNDİRİME GİRECEK 6 ARABA MODELİ
Bu kapsamda bayiler sıfır otomobillerin satışını artırmak için çeşitli kampanyalar düzenleyecek. İşte otomobil almayı düşünenler için ekimde fiyatı düşecek 6 otomobil modeli.
HYUNDAİ KONA ELEKTRİKLİ İNDİRİMİ
Advance 115 kW / Elektrik / Otomatik
Fiyat: 1.558.497 TL - 1.535.000 TL / 44.903,25 dolar
DODGE HORNET İNDİRİMİ
2022 Hornet için 30 bin dolarlık fiyat öngörülüyordu. ABD’de ise galerilerde bu fiyat 25-28 bin dolar aralığında.
JEEP GRAND WAGONEER L İNDİRİMİ
Satış fiyatı: 110 ile 145 Euro arasında değişiyor.
MERCEDES-BENZ GLC SINIFI - GLC 180 AMG İNDİRİMİ
Benzin 1.496 cm3 / 170 bg / 9G-TRONIC
Satış Fiyatı: 4.325.000 TL / 126.517,97 dolar
MERCEDES-BENZ GLC SINIFI - GLC 300 D 4MATIC AMG İNDİRİMİ
Dizel 1.993 cm3 / 269 bg / 9G-TRONIC
Satış Fiyatı: 6.265.000 TL / 183.268 dolar
AUDİ RS E-TRON GT
Satış fiyatı: 8.032.972 TL / 234.983,07 dolar
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLERDE SON EYLÜL FIRSATI
- Eylül ayı bitmeden en uygun fiyatlı sıfır araçlar ise şöyle;
- HYUNDAI i10 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Manuel Benzinli 960.000 TL
- CITROEN C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 988.000 TL
- FIAT Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 989.900 TL
- KIA Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Benzinli 1.010.000 TL
- OPEL Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli 1.075.900 TL
- DACIA Sandero Stepway Tce 90 bg X-tronic Expression Benzinli 1.099.000 TL
- RENAULT Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli 1.189.900 TL
- SUZUKI Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model 1.200.000 TL
- MG ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli 1.249.000 TL.