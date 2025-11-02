Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 54,39 ile kadın kabanı olurken, en fazla fiyat azalışı yüzde 15,95 ile oyuncakta görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 14:31

(), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Ekimde bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 227'sinin fiyatında artış izlenirken, 23 ürünün fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 54,39 ile kadın kabanı oldu. Bunu yüzde 51,05 ile erkek montu, yüzde 47,64 ile erkek botu, yüzde 46,48 ile kadın botu, yüzde 40,80 ile erkek kazağı, yüzde 40,02 ile kadın montu ve yüzde 38,36 ile kadın kazağı izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 31,29 ile salatalık, yüzde 30,40 ile çocuk montu, yüzde 23,03 ile fındık içi, yüzde 21,30 ile çarliston biber ve yüzde 19,70 ile erkek ayakkabısı oldu.

Geçen ay fiyatlar kadın ayakkabısında yüzde 19,37, dolmalık biberde yüzde 19,20, balıkta yüzde 19,08 ve sivri biberde yüzde 18,15 arttı.

Ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 15,95 ile oyuncak oldu. Onu yüzde 14,38 ile şarap, yüzde 13,55 ile taze fasulye, yüzde 12,81 ile mandalina, yüzde 10,40 ile kıvırcık salata, yüzde 7,05 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, yüzde 6,46 ile ıspanak ve yüzde 4,41 ile kağıt sofra malzemeleri izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,82 ile havuç, yüzde 3,72 ile limon, yüzde 3,23 ile maydanoz, yüzde 2,86 ile roka, yüzde 1,75 ile erik ve yüzde 1,69 ile tuvalet kağıdı oldu.

ETİKETLER
#istanbul ticaret odası
#ito
#Perakende Fiyatları
#En Pahalı Ürünler
#En Ucuz Ürünler
#Ekim 2023
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.