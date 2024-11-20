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Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 10:03 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:08

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Ekim İstatistiklerini açıkladı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı azaldı. Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 316 bin 985'i gri renklidir

TÜİK​, Motorlu Kara Taşıtları verileri geldi. Buna göre, ekim​ ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,4 azaldı.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 1. Resim

EKİM AYINDA 209 BİN 401 ADET TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9'unu motosiklet, %35,6'sını otomobil, %8,2'sini kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 2. Resim

TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,4 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %19,1, özel amaçlı taşıtta %6,3, kamyonette %1,6, otobüste %0,3 artarken minibüste %18,4, kamyonda %14,5, motosiklette %11,7 ve traktörde %5,6 azaldı.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 1. Resim

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13,3 ARTTI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %31,0, minibüste %20,9, otobüste %19,6, kamyonette %10,0 artarken özel amaçlı taşıtta %18,3, kamyonda %16,9, traktörde %15,5 ve otomobilde %1,1 azaldı.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 4. Resim

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 30 MİLYON 883 BİN 668 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,9'unu otomobil, %19,8'ini motosiklet, %15,1'ini kamyonet, %7,3'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 2. Resim

1 MİLYON 6 BİN 9 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,7'sini otomobil, %15,0'ını kamyonet, %10,0'ını motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 6. Resim

74 BİN 636 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %11,6'sı Renault, %10,5'i Volkswagen, %8,0'ı Hyundai, %7,7'si Fiat, %5,4'ü Toyota, %4,6'sı Skoda, %4,5'i Peugeot, %4,4'ü Nissan, %4,4'ü Opel, %3,7'si Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %3,2'si BMW, %3,1'i Audi, %2,8'i Dacia, %2,8'i Ford, %2,4'ü Honda, %2,3'ü Kia, %2,0'ı Chery, %1,2'si Seat, %1,2'si MG ve %10,8'i diğer(2) markalardan oluştu. 

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %6,9 artarak 26 bin 806 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 144 bin 51 adet artış gerçekleşti.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 7. Resim

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN ÇOĞU BENZİN YAKITLI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin %62,6'sı benzin, %15,2'si hibrit, %12,1'i dizel, %9,0'ı elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 adet otomobilin ise %34,4'ü dizel, %32,2'si LPG, %30,1'i benzin, %2,2'si hibrit ve %1,0'ı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 8. Resim

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin %32,8'i 1300 ve altı, %22,3'ü 1401-1500, %16,2'si 1301-1400, %12,7'si 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 9. Resim

OTOMOBİLLERİN 316 BİN 985'İ GRİ RENKLİ

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin %38,6'sı gri, %26,0'ı beyaz, %13,0'ı siyah, %11,1'i mavi, %5,9'u kırmızı, %2,9'u yeşil, %0,8'i sarı, %0,8'i turuncu, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renkli.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı! Toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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