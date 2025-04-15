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 | Banu İriç

Ekmeğe beklenen zam geldi: Fırıncılar “geç bile kaldı” dedi, vatandaşlar zorda

Yozgat’ta 210 gram ekmeğe 2,5 TL zam geldi. 15 Nisan’dan itibaren geçerli olan yeni tarifeyle ekmek 10 TL’den 12,5 TL’ye yükseldi. Fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu savunurken, vatandaşlar zamların günlük bütçelerini doğrudan etkilediğini söylüyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 22:34
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 22:34

Yozgat’ta ekmeğe 15 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere zam yapıldı. Yeni tarifeye göre 210 gram ekmeğin fiyatı 10 TL’den 12.5 TL’ye yükselirken, aynı gramajdaki pide, lavaş ve parmak çörek ise 15 TL’den satılmaya başlandı.

Ekmeğe beklenen zam geldi: Fırıncılar “geç bile kaldı” dedi, vatandaşlar zorda

Zam kararının gecikmeli alındığını belirten fırıncı Sait Kırdemir, "Ramazan’dan önce zam bekliyorduk, diğer illerde iki ay önce yapıldı, bizde geç kaldı" dedi. Girdi maliyetlerinin sürekli arttığını vurgulayan Kırdemir, zam kararının valilik, encümen ve odaların ortak onayıyla verildiğini belirtti.

"GECİKMELİ OLSA DA ZAMMIMIZI ALDIK"

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir de ekmeğe yüzde 25 zam geldiğini doğruladı. Akdemir "Ekmeğimiz yüzde 25 zamla 12 buçuk liraya yükseldi. Bu yükselişte diğer illerimiz yaklaşık 2 ay önce 12 buçuk lira olan fiyata geçtiler. Ramazan ayında insanlarımız daha rahat ekmek alsınlar diye Ramazan sonunu bekledik. 15 Nisan'a denk getirdik. Girdi maliyetleri çok yüksek. Una, mayaya, tuza zam geliyor. İşçi maliyetleri çok yüksek. Usta da yetişmiyor. Bulunan ustaların da maliyeti çok yüksek, kurtarmıyor. Daha önce fırıncılık yaptığım için iyi biliyorum. Gecikmeli de olsa ekmek zammımızı aldık" ifadelerine yer verdi.

"İDARE EDİYORUZ"

Zamdan haberi olmadığını belirten vatandaşlardan Ali Baran ise, “10 ekmek alıyoruz, 6 kişiyiz. Köyde olduğumuz için bazen yufka ekmek yapıyoruz. Onunla idare ediyoruz. Zam elbette etkiliyor ama işçilerin de eve ekmek götürmesi lazım” dedi.

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ETİKETLER
#enflasyon
#yozgat
#fırın
#ramazan
#Ekmek Zammı
#Yiyecek Fiyatları
#Girdi Maliyeti
#Ekonomi
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