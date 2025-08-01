Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı ve TESK Başkanvekili Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen basın toplantısında, ekmek fiyatlarında yapılan güncellemeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Balcı, yıl başında belirlenen kilogram başına azami 62,5 liralık fiyatın, maliyetlerdeki artış ve vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak yüzde 20 oranında artırıldığını ve yeni fiyatın kilogram başına 75 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

200 GRAM EKMEK 15 LİRA OLDU

1 Ağustos itibarıyla ülke genelinde pek çok şehirde 200 gramlık ekmek 15 liradan satılmaya başlandı. Balcı, bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre 270 gramlık ekmeğin ise 20 liradan satışa sunulabileceğini, ancak her durumda kilogram bazında 75 liranın üzerine çıkılmayacağını vurguladı. Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde yeni fiyatlar uygulamaya girdi.

OCAK AYINA KADAR YENİ ZAM BEKLENMİYOR

Fırıncılar Federasyonu’nun hedefi, yıl sonuna kadar mevcut fiyatı korumak. Balcı, “Ocak ayında asgari ücret yeniden belirlenecek. O tarihe kadar ekmekte yeni bir fiyat artışı öngörmüyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, fiyat artışının bazı basın organlarında yanlış aktarıldığını belirten Balcı, zammın yüzde 25 değil, yüzde 20 olduğunu net bir şekilde söyledi.

EKMEK İSRAFI HÂLÂ CİDDİ BİR SORUN

Ekmek israfıyla ilgili konuşan Balcı, bugüne kadar atılan adımlara rağmen israfta beklenen düşüşün sağlanamadığını ifade etti. Bu konuda daha etkili çalışmalar yapacaklarını belirten Balcı, toplumun bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

BUĞDAY STOKLARINDA SORUN YOK

Balcı, buğday üretiminde bir sıkıntı yaşanmadığını da sözlerine ekledi. Geçtiğimiz yıl 20 milyon tonun üzerinde buğday üretildiğini belirten Balcı, bu yıl da benzer bir rekolte beklendiğini söyledi. Türkiye'nin yıllık ekmeklik buğday ihtiyacının yaklaşık 12 milyon ton olduğunu belirten Balcı, “Hasatta sıkıntı yok, buğday temini açısından endişeye gerek yok” dedi.

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte hem maliyetler hem de vatandaşın alım gücü arasında denge kurmaya çalıştıklarını belirten Balcı, “Amacımız kaliteli, sağlıklı ekmeği makul fiyatla halka ulaştırmak” diyerek sözlerini tamamladı.