Ekmek fiyatlarına zam geldi! 200 gram ekmek fiyatları güncellendi

03 Ocak 2025 11:42 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:52

Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 12,5 liraya yükseldi.

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Ankara’da 200 gram ekmek​ fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıktı.

ANKARA​'DA EKMEK FİYATINA ZAM

Ankara Fırıncılar Odası tarafından uygulanan zamla birlikte 200 gram ekmek fiyatı yüzde 25 artarak, 12,5 lira oldu.

Fırıncılar tarafından un, maya ve enerji gibi temel girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu savundu.

Başkent Ankara'da ekmek fiyatları artık yüzde 25 zamlı satılacak.

UN FİYATLARI YÜKSELMİŞTİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde ülkedeki buğday üretimi ve kalitesinden dolayı un fiyatlarında ciddi bir yükselme olduğunu söylemişti.

İSTANBUL'DA EKMEK FİYATI NE KADAR?

İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 oranında zam gelmiş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla, 10 lira olan 200 gram ekmeğin zamlı fiyatı 12.50 TL'ye yükselmişti.