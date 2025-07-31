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 | Banu İriç

Ekmekte zam oyunu! Dikkatli tüketicinin gözünden kaçmadı

Şehirlerden peş peşe ekmeğe zam haberleri gelmeye devam ederken Bursa'dan ters köşe bir hamle geldi. Ekmeğe zam gelmeyeceği haberiyle sevinen tüketiciler sofradaki oyunu fark etti.

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Ekmekte zam oyunu! Dikkatli tüketicinin gözünden kaçmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 22:28

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere pek çok şehirden yılın ikinci yarısında ekmeğe zam haberleri gelmeye başladı. 'dan gelen hamle müşterileri şaşırdttı.

Bursa Odası 2 Ocak 2025 tarihinde artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyatlarını 15 liraya çıkarmıştı. 240 gram olarak satılan ekmekte değişikliğe gidildi.

Ekmekte zam oyunu! Dikkatli tüketicinin gözünden kaçmadı

EKMEĞİN FİYATI AYNI AMA BOYUTU KÜÇÜLDÜ

Ancak, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren fiyat yine 15 lira olarak kalacağı belirtilirken, 240 gram olan ekmek 200 grama düşürüldü. Buna göre 200 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 35 lira, 600 gram köy ekmeği ve Trabzon ekmeği 50 lira, roll ekmek 6 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 30 liradan satılacak.

Ekmekte zam oyunu! Dikkatli tüketicinin gözünden kaçmadı

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ETİKETLER
#bursa
#ekmek
#gıda
#fiyat artışı
#fırıncılar
#Enflasyon
#Ekonomi
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