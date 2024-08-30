Ekonomi ajandasında eylül yoğunluğu! Gözler büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında olacak

30 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:17

Türkiye'yi eylülde yoğun bir veri gündemi bekliyor. Ağustos ayı enflasyonu eylülün ilk haftası gelecek. Eylül ayının başında gözler bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında, diğer yandan da OVP'de olacak.

EKONOMİ AJANDASINDA KRİTİK VERİLER VAR

2 Eylül Pazartesi günü yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi açıklanacak. aynı gün nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından saat 10.00'da paylaşılacak.

2 Eylül Pazartesi günü ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri gelecek. Dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından İstanbul'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 3 EYLÜL'DE

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül Salı günü saat 10.00'da duyurulacak. Temmuzda tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Beklentiler yeni verinin yüzde 52,20'ye ineceği yönünde.

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BELLİ OLACAK

Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistikleri 10 Eylül Salı günü açıklanacak. Aynı gün temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve dış ticaret endeksleri de belli olacak.

GÖZLER ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİNDE

Merkez Bankasının temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri 12 Eylül Perşembe günü gelecek.

16 Eylül Pazartesi günü ise ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri duyurulacak. Aynı gün, temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi ile ücretli çalışan istatistikleri ve ağustos ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri belli olacak.

Ağustos ayı konut satış istatistikleri 17 Eylül Salı günü açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAYACAK MI?

Piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararında olacak. Kurul 19 Eylül'de toplanacak ve faiz kararını verecek.

Beklentilere göre faizin 2024 sonunda 500 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekilmesi bekleniyor.

GÜNCELLENMİŞ OVP İZLENECEK

Eylülde açıklanması beklenen ve Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan OVP'nin ayrıntıları belli olacak. OVP ile 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenecek. OVP'nin eylülün ilk haftasında gelmesi bekleniyor.

YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ YAPILACAK

28 Eylül Cumartesi günü dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısı yapılacak.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.