Ekonomi evlilikleri vurdu! Nikah masasına oturmak artık kolay değil

18 May 2024 16:06 - Güncelleme : 18 May 2024 16:15

Evlilerin kimi mutlu, kimi pişman. Tavsiye eden de var, "aman kaçın" diyen de... Evlilik kimine göre yuva kurmak için çok kıymetli. Ama bunu hiç düşünmeyen de bulunuyor. Son dönemde ise evlilikle ilgili planlara yönelik akıllarda pek çok soru var.

EVLENME ORANI AZALDI, BOŞANMALAR ARTTI

Türkiye istatistik kurumu verileri ilginç sonuçları ortaya koydu. TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’de son 20 yılda boşanmalar artarken, evlilikler azaldı.

GENÇLER NEDEN EVLENMEKTEN KAÇIYOR?

Sokakta nabzını yokladığımızda daha çok ekonomik sebepler öne çıkıyor. Kimi “Ekonomik sebeplerden nedeniyle hayatımı düzene koymadan böyle bir işe kalkışmak istemem” derken, kimi de “Eskiden düğün parasıyla ev araba alınıyordu krediye yaklaşılmıyor” diyor.

20 YILDA 2,5 MİLYONDAN FAZLA ÇİFT BOŞANDI

S0n 20 yıldaki evlenme-boşanma rakamları ise oldukça çarpıcı. Türkiye’de son 20 yılda 11 milyon 880 bin çift evlendi. 2 milyon 559 bin 910 çift ise yollarını ayırdı. TÜİK’e göre boşanmaların yüzde 88,6’sı geçimsizlikten kaynaklanıyor.

EKONOMİK NEDENLER EVLİLİĞİ ERTELİYOR

İnsanların evlilik planlarını ertelemesinin en önemli nedenlerinden biri ise ekonomik zorluklar… Herkesin evlilikten beklentisi farklı ancak büyük umutlarla çıkılan yolda birçok evlilik hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.