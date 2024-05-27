Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de bir araya geldi

27 May 2024 10:47 - Güncelleme : 27 May 2024 10:50

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de genel değerlendirmeler yapmak üzere toplandı. Toplantının gündeminde, Orta Vadeli Program ve yapılacak reformalar yer alıyor.

YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ekonomi yönetiminin yer aldığı görüşmenin sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Bu yılın birinci ve ikinci çeyreğine dair gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek konular arasında.

Kurul ayrıca, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeliyle ilgili de görüşecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.