Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Toplantının saati 13.30 olarak belirtildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Gerçekleşecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmeler ışığında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Toplantının saat 13.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantı 13.30'da başlayacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.