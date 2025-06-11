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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 10:53

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

MASADA İHRACAT, ENERJİ, KONUT VE İSTİHDAM VAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci​​​​​​​, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

İhracatta rekabetçilik analizi, enerjide genel görünüm, konut ve kira fiyatlarındaki son dönem gelişmeler ve özel istihdam bürolarının etki değerlendirme analizigündembaşlıklarıyla gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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