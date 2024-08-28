Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Masada OVP var

28 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:37

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün saat 11.00'de toplandı. Toplantıda 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programın konuşulacağı bildirildi.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NUN GÜNDEMİ OVP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama beklenecek.

Eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'a ilişkin çalışmalar masaya yatırılacak.

Gelecek 3 yıla ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari denge hedefleri değerlendirilecek.

Yapısal reformlara ilişkin veriler gözden geçirilecek.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.