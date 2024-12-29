Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı: Maaş zamları ve piyasaya etkileri ele alındı

29 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 18:11

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2025’e sayılı günler kala yılın son toplantısını Şanlıurfa’da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, asgari ücret ve emekli maaşı zammının yansımaları, fiyat düzenlemeleri ve zam oranları gibi milyonları ilgilendiren konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Şanlıurfa’da bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve diğer üst düzey isimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, hem vatandaşları hem de iş dünyasını ilgilendiren ekonomik politikalar masaya yatırıldı.

Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gibi bakanların yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katılım sağladı.

Toplantıda, ekonomiyle ilgili kritik konuların ele alındığı ve bölgesel kalkınma projelerinin masaya yatırıldığı öğrenildi.



