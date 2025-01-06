Ekonomi yeni banknotlara hazırlanıyor! 500 TL’lik banknotlar için tarih verildi

06 Ocak 2025 14:55 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:22

Uzman isim paranın yeni yüzü için 2025’i işaret etti. 500 TL'lik banknotlar geliyor. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknot hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini ifade etti. Tedavülde büyük değişim yaşanacağını açıklayan Babuşcu, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

500 ve 1000 TL'lik banknot çıkacak mı? Yetkililerden açıklama geldi

500 ve 1000 TL'lik banknot çıkacak mı? Yetkililerden açıklama geldi

Bir süredir devam eden 'yeni banknot' hazırlıkları iddiası yeniden gündeme getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni banknot basımına yönelik belirsiz açıklamalarına sürdürüyor. Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor" diyerek tarih verdi.

TEDAVÜLDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 2025 yılının ilk aylarında 500 TL​ değerindeki paraların basıma gireceğini iddia etti. Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 liranın değeri 5.5 dolara kadar gerilerken alışveriş işlemlerinde nakit​ kullanımı geriledi.

500 TL BANKNOTLAR YOLDA

Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor…" açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASI'NIN YENİ BANKNOT YAKLAŞIMI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 TL’lik banknot iddiaları için, “Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız” demişti.