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TÜMÜTümü
Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Ekonomi yönetiminden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Kabinedeki ekonomi kurmayları, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne dair mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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Ekonomi yönetiminden
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 12:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'un "Asil Türk milletinin, zillete boyun eğmeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettiği gün" olduğunu belirterek, "Türk milletinin iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazandığımız bu , milletimizin birlik ve kararlılığının simgesidir. Hain darbe kalkışmasının 9. yılında, 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanı için şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Zaferin Adı Türkiye." ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

“ZAFERİN ADI TÜRKİYE”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 15 Temmuz'da demokrasiye, bağımsızlığa ve millet iradesine kasteden hain girişimi unutmayacaklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile aziz milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edildi. O gece millet iradesi, tanklara, mermilere ve ihanete karşı dimdik ayakta durarak, demokrasiye sahip çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Zaferin Adı Türkiye." mesajını verdi.

Ekonomi yönetiminden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

"HALKIMIZIN HÜRRİYET İÇİN DİRENİŞ ZAFERİ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın güçlü iradesi ve liderliğinin milletin yüreğindeki inanç, cesaret ve vatan aşkıyla birleşerek, hain darbe girişiminin bozguna uğratıldığını anımsattı. O gece tüm dünyaya Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının bir kez daha gösterildiğinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanında meydanları dolduran aziz vatandaşlarımız, canları pahasına, ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diyerek, iman güçleriyle direndi. Dualarla yoğrulan bu mukaddes direniş, tarihin altın sayfalarına 'halkımızın hürriyet için direniş zaferi' olarak kazındı. O gece yükselen tekbirler ve selalar, milletimizin ruh kökünden filizlenen dirilişin sembolü oldu. Kahraman vatan evlatlarımızın cesur duruşu, nice mazlum millete umut ve cesaret kaynağı teşkil etti. Bugün, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' şiarıyla omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, demokrasimize, özgürlüğümüze ve istiklalimize olan bağlılığımızı bir kez daha perçinliyoruz. 15 Temmuz, bir milletin, kökü mazide olan bir çınar gibi ayakta duruşunun, milli birlik ve beraberlik şuurunun, iman gücüyle yoğrulmuş direnişinin adıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu kutlu mücadele, gelecek nesillere şerefli bir destan mirası olarak kalacaktır. Zaferin Adı Türkiye, zaferin özü milletimizin vakur duruşudur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sene-i devriyesinde, canlarını vatan toprağı, mukaddesat ve inancımız için feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Yüce Rabbimizden milletimize birlik, devletimize dirlik niyaz ediyoruz."

Ekonomi yönetiminden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

"TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ DARBELERE GEÇİT VERMEZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." açıklamasını yaptı.

Ekonomi yönetiminden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise 9 yıl önce Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan birlik, beraberlik ve cesaretle, bağımsızlığa kasteden hain darbe girişiminin üstesinden milletle birlikte gelindiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün de enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşmak için 15 Temmuz ruhuyla aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Enerjide bağımsızlık, daha büyük ve güçlü Türkiye demektir. Bu uğurda, gece gündüz demeden ülkemizi enerji bağımsızlığına ulaştırmak için var gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez."

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#şehit
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#gaziler
#demokrasi
#15 temmuz
#zafer
#Milli Birlik Ve Dayanışma
#Ekonomi
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