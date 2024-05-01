Ekonomi yönetiminden girişimciye tam destek! Bakan Şimşek açıkladı, yeni bir fon geliyor

01 May 2024 12:58 - Güncelleme : 01 May 2024 13:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına aktarılacak kaynakla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, girişimler için üst fon kurulması çalışmalarında nihai aşamaya geldiklerini belirterek, gelecekte artması öngörülen fon büyüklüğünün ilk aşamada 50 milyon dolar olacağını söyledi.

GİRİŞİMCİLER DESTEKLENECEK

Söz konusu çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi veren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımızın katkı ve desteğiyle Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon oluşturulmasına yönelik Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yürütülen çalışmalarda nihai aşamaya gelindi.

Kurulacak bu üst fonla stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması sağlanacak. Özellikle kalkınma planları ile Orta Vadeli Program gibi politika metinlerinde önceliklendirilen sektörlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Fon büyüklüğünün ilk aşamada 50 milyon dolar olması öngörülürken, üst fona ulusal ve uluslararası yatırımcılarca da katılım sağlanması durumunda belirtilen tutar artabilecek."

Bakan Şimşek, kurulacak fonun uluslararası normlara uygun ve şeffaf şekilde yönetileceğine dikkati çekerek, üst fona yönelik bağımsız denetim firması aracılığıyla yıllık denetimler gerçekleştirileceğini söyledi. Şimşek, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık eliyle de denetimlerin yapılmasının mümkün olacağını anlattı.

KALDIRAÇ ETKİSİ

Fonun faaliyete geçmesiyle hedeflenen kazanımlara da işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Yapılacak kaynak aktarımının katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelerin dolaylı olarak desteklenmesine ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına olanak vermesi, kaldıraç etkisi oluşturarak girişim sermayesi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu ivmeye destek sağlaması ve ülkemizin teknolojik gelişimi ve katma değerli büyüme stratejisine katkı sunması hedefleniyor."