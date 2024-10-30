Ekonomik güven endeksi ekim ayında yükseldi! 5 ayın zirvesine çıktı

30 Ekim 2024 10:14 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:20

TÜİK, ekonomik güven endeksini açıkladı. Eylül ayında 95,0 olan Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında yüzde 3,2 artarak 98,0 oldu. Endeks, beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi. Tüketici güven endeksi ise yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı. EKONOMİYE OLAN GÜVEN ARTTI Ekim ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 86,3 oldu. İlgili Haberler Asgari ücret zammı için patronların istediği rakam ortaya çıktı! İstedikleri olmazsa yurt dışına çıkacaklar