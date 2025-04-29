Ekonomik güven endeksi nisan ayında geriledi

TÜİK verilerine göre ekonomik güven nisan ayında düşüş gösterdi. Endeks, mart ayına göre yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 seviyesine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, mart ayında 100,8 olan endeks, nisanda yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE DÜŞÜŞ

Nisan ayında tüketici güven endeksi de gerileme gösterdi. Bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalan tüketici güven endeksi, 83,9 seviyesine indi.

REEL KESİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE DE GERİLEME

Reel kesim güven endeksi nisanda yüzde 2,3 düşüşle 100,8 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3’lük bir azalışla 109,5 seviyesine geriledi.

PERAKENDE VE İNŞAAT DA ETKİLENDİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, nisan ayında yüzde 2,5 azalarak 110,6’ya düştü. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 4,2’lik bir düşüşle 85,1 değerini aldı.