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Ekonomik güven üç ayın en yüksek seviyesine çıktı!

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:50
Ekonomik güven üç ayın en yüksek seviyesine çıktı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeksi üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı eylül ayıekonomik güven endeksi​ verilerine göre, ekonomik güven endeksi ağustos ayında 93,1 iken, eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜ VERİLERİ DE BELLİ OLDU

Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi​ yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerine ulaştı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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