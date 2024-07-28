Ekonominin belkemiği ihracata destek paketi geliyor! 30 Temmuz'da açıklanacak

28 Temmuz 2024 12:40 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 12:55

Tam 112 ülke Türk çayı içiyor! İhracattan 13 milyon 914 bin dolar gelir

Tam 112 ülke Türk çayı içiyor! İhracattan 13 milyon 914 bin dolar gelir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan kredi notu değerlendirmesi: İstihdam ve ihracat vurgusu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan kredi notu değerlendirmesi: İstihdam ve ihracat vurgusu!

Ticaret Bakanlığı ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara destek verecek. Bu kapsamda ihracatta 'yeşil dönüşüme destek' paketi geliyor. Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, "Responsible® Programı Lansmanı"nda paylaşılacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜME YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıları destekleyecek yeni paketini duyuracak.

Ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için "Responsible® Programı" olarak adlandırılan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi destek paketinin detayları 30 Temmuz'da açıklanacak.

İHRACATIN GELECEĞİNE DAMGA VURACAK PROJELER

Bakanlık, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmaları destekleyecek.

"Responsible® Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizması hayata geçecek.

Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek "Responsible® Programı Lansmanı"nda açıklanacak.