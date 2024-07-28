Ekonominin belkemiği ihracata destek paketi geliyor! 30 Temmuz'da açıklanacak
Ticaret Bakanlığı müjdeyi verdi. İhracatta yeşil dönüşüm için yeni destek paketi açıklanacak. İhracatçıların yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin ayrıntılarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Ticaret Bakanlığı ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara destek verecek. Bu kapsamda ihracatta 'yeşil dönüşüme destek' paketi geliyor. Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, "Responsible® Programı Lansmanı"nda paylaşılacak.
YEŞİL DÖNÜŞÜME YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR
Ticaret Bakanlığı, ihracatçıları destekleyecek yeni paketini duyuracak.
Ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için "Responsible® Programı" olarak adlandırılan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi destek paketinin detayları 30 Temmuz'da açıklanacak.
İHRACATIN GELECEĞİNE DAMGA VURACAK PROJELER
Bakanlık, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmaları destekleyecek.
"Responsible® Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizması hayata geçecek.
Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek "Responsible® Programı Lansmanı"nda açıklanacak.