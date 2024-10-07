Ekonominin zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

07 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:01

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda "Orta Vadeli Program'da öngörülen yapısal tedbirlerin" değerlendirileceği öğrenildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu​ (EKK), Orta Vadeli Programı görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde bir araya geldi. Ekonominin zirvesinin bir araya geldiği toplantının ardında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

EKK'YE KİMLER KATILDI?

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.