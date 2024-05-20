Dolar 25 TL’ye gerileyebilir! Ekonomist Mahfi Eğilmez'den ters köşe kur yorumu

20 May 2024 09:22 - Güncelleme : 20 May 2024 09:32

Dolar/TL kuru yeni haftaya da yatay seyirden başladı. Haftanın ilk işlem gününde İstanbul serbest piyasada dolar 32,2000 liradan, avro 35,0270 liradan güne başladı. Enflasyonda düşüş faiz kararlarına yönelik beklentileri göz önünde bulunduran Ekonomist Mahfi Eğilmez, doların 25 TL’ye kadar çekilebileceğini söyledi.

GÜNÜN İLK RAKAMLARI BELLİ OLDU

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2000 liradan, avro 35,0270 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 32,1980 liradan alınan dolar, 32,2000 liradan satılıyor. 35,0250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0270 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 32,2300 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0060 lira olmuştu.

HÜKÜMET İSTEMEZ

Dünya Gazetesi’nden Birol Bozkurt’un haberine göre, eski Hazine Müsteşarı ve Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ihracatçının kurda artış beklediğini ancak beklenen kur artışının yaşanma ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu ifade etti.

Eğilmez çarpıcı açıklamalarına devam ederek şunları kaydetti:

"Enflasyon şu anda yüzde 70 olan seviyelerden yüzde 45’lere gerileyecekse kur buradan yukarı gitmeyecektir. Eğer Merkez Bankası, faizi biraz daha artırırsa dolar kuru 25’lere kadar gerileyebilir, buna hazır olmamızda fayda var. Kurun yukarı gitmesini hükümette zaten istemez.

Kur yukarı gidince GSYH’miz düşüyor. Bu da Türkiye’yi uluslararası sıralamalarda 17.’likten 21.’liğe geriletiyor. Şu anki kur doğru bir kur mu? Olmayabilir. Ama göstergelere baktığımız zaman kur çok artacak gibi görünmüyor. Zaten son aylarda ve haftalarda gerilemeye başladı."

KUR BURADAN YUKARI GİTMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve ekonomide atılması gereken adımları anlatan, Dr. Mahfi Eğilmez konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Esasen bir ülkede piyasa ekonomisi geçerli ise ne fiyatlara, ne faize, ne de kura karışacaksın. Ama her şeye karışıyoruz, kuru da kendimiz tespit ediyoruz, fiyatları baskılamaya çalışıyoruz, faizi baskılıyoruz. Karışınca da işte ortaya karışık saçma sapan sonuç çıkıyor maalesef.

Buradan çıkmaya çalışıyoruz. Türkiye sürprizler ülkesi tabi ama bu görünümle giderse kur sanki buradan yukarı gitmeyecekmiş gibi görünüyor, aşağı da gitmeyecek.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Burada 30’larda kalacak gibi görünüyor tabi ihracatçı buna çok kızıyor haklı olarak” dedi. Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon hedefini de değerlendiren Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi 20 yıldır yüzde 5, bir kere yanına bile yaklaşamadık, bir kere yanına yakalayamadık ısrarla koruyoruz bu hedefi.

MB Başkanı yeni değişti iyi niyetle geldiler umuyorum da başarılı olacaklar. MB başkanı diyor ki gerektiğinde para politikasını sıkılaştırırız. Bundan daha fazla nasıl gerekebilir anlamak güç. Daha önce para politikasında kötüydük de bütçede iyi gidiyorduk.

Bu sene ciddi bir çöküş görüyoruz yüzde 6’lara kadar gidiyor bütçe açığı.

Nakit açığı ilk 4 ayda 807 milyar lira oldu 2022’nin tamamında 170 milyar lira, 2023’de 670 milyar liraydı. Bunları finanse etmek kolay değil. Köprü zamları ile başladık ama öyle bitmeyecek bu iş önümüzdeki dönemle büyük ihtimalle çok ciddi vergi artışları gelecek diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.