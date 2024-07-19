Ekonomistler aynı fikirde birleşti: TCMB faizleri sabit bırakacak

19 Temmuz 2024 17:34 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:43

BDDK KKM bakiyesini açıkladı! Tüketici kredileri bir yılın zirvesinde: Kredi alacakları arttı

BDDK KKM bakiyesini açıkladı! Tüketici kredileri bir yılın zirvesinde: Kredi alacakları arttı

Son dakika! Bakan Şimşek'ten TL ve KKM açıklaması geldi

Son dakika! Bakan Şimşek'ten TL ve KKM açıklaması geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayın 23'ünde açıklayacağı faiz kararı piyasaların gündeminde. AA Finans anketine göre, faizler sabit kalacak.

YÜZDE 50'DE SABİT KALACAK

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

GEÇEN AY DA SABİT KALDI

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.