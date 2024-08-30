Ekonomistlerden ortak tahmin! Ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu

30 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:08

Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

Memur maaşı Ocak 2025 zammı için iki yeni hesap! İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşı tablosu…

Piyasalar tarafından merakla beklenen ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin tahminler belli oldu. İşte 11 ekonomistin aylık ve yılık TÜFE beklentileri...

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu gelecek salı günü ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak. AA finans beklenti anketine katılan ekonomistler enflasyon verilerine ilişkin beklentilerini sıraladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında kaydedildi.

Bir önceki ay yüzde 61,78 olarak ifade edilen yıllık enflasyon beklentileri bu dönem yapılan ankette yüzde 52,20'ye geriledi. 2024 yıl sonu beklentisi ise yüzde 42,84 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: