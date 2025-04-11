Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu! İndirimlere mola mı verilecek? Gözler 17 Nisan'da

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler cari açık ve faiz beklentisini duyurdu. Merkez Bankası faiz kararı için gözler 17 Nisan 2025 tarihine çevrildi. Ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayında politikayı faizini yüzde 42,5 seviyesinde tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın Nisan ayında politika faizini 42,5'te sabit tutmasını bekliyor.

FAİZ KARARI 17 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

TCMB'nin faiz kararı 17 Nisan Perşembe günü açıklanacak. AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçları geldi. Bu kapsamda ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

ŞUBAT AYI CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 4 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

14 Nisan’da TCMB tarafından açıklanacak olan 2025 Şubat ayı Ödemeler Dengesi verilerine dair AA Finans’ın düzenlediği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar doları aşan bir açık vermiş olabileceğini öngörüyor.