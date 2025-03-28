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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 oranında bir artış göstermesini bekliyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 16:13

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirdiği anket, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak belirlendi. Bu rakam, ekonomistlerin tahminlerinin yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 arasında değişen bir aralıkta yoğunlaştığını gösteriyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Mart ayı için yapılan bu anket sonuçlarına göre, ekonomistler bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyon oranının, yüzde 38,66'ya düşmesini bekliyor. Bu da, genel olarak enflasyon oranındaki düşüş beklentisinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi ise mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 olarak tahmin ediliyor. Bu, 2025'in sonuna kadar enflasyonun önemli ölçüde azalacağına dair bir beklentiyi işaret ediyor. Ancak bu seviyeye ulaşılması için çeşitli ekonomik faktörlerin etkili olması gerektiği belirtiliyor.

2025 YILI İÇİN AYLAR BAZINDA ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılına ilişkin yapılan beklenti anketinde, ekonomistlerin enflasyon tahminleri aylar bazında da incelendi. Ocak ayında enflasyon beklentisi yüzde 4,29, Şubat ayında ise yüzde 2,97 olmuştu. Ancak gerçekleşen enflasyon verileri, Ocak ayında yüzde 5,03 ve Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak açıklanmıştı. Bu durum, ekonomistlerin beklentilerinin bazen gerçekleşen oranlardan farklılık gösterebileceğini gösteriyor. Mart ayı enflasyon verileri için ekonomistlerin tahminleri, genel olarak düşüş yönünde.

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Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.
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