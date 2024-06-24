Ekonomiye katkı için yerli dizilerden yararlanılacak! Yöresel ürünlerin dizi ve filmlerde tanıtılması amaçlanıyor

24 Haziran 2024 10:18 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:36

Türkiye'nin tanıtımında Türk dizilerinin bölgesel başarısı yadsınamaz bir gerçek.

Türk dizilerinin başarısı, dizi film ihracatında önemli bir yere sahip.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk dizilerinin 150 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlendiğinin altını çizerek yöresel ürünlerin dizi ve filmlerde tanıtılması önerisinde bulundu.

YÖRESEL ÜRÜNLERİN DİZİLER İLE DÜNYAYA TANITILMASI

Milli değerlerimiz olan yöresel ürünlerin uluslararası ölçekte tanıtımında ve ticari değer kazanmasında büyük katkı sağlayacak öneri TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.

Türk dizi ihracatında liderliğe oynuyor.

Günümüzde televizyon sektörünün hacmi büyürken bu alanın en önemli yapımları arasında Türk dizileri yer alıyor.

Türkiye’nin yıllık dizi ihracatı, 11 yılda 350 katına çıkarak 350 milyon dolara ulaştı.

TESK Başkanı Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada yerli dizilerin ekonomiye daha çok katkı sağlaması için yöresel ürünlere, el sanatlarına ve gastronomi lezzetlerine daha çok yer vererek ülkemizin tanıtımını yapması gerektiğini ifade etti.

Türk dizilerine talebin daha da arttığına dikkati çeken Palandöken dünya dizi ihracatında 3. sırada yer alan Türkiye'nin tüm yörelerine ait bölgesel ürünlerin tanıtımını yapmasının ekonomiye büyük katkı sağlayacağını savundu.

"TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER DE TANITILMALI"

TESK Başkanı, özellikle Türk halıları, bakır ve gümüş işlemeler, mücevherat, moda, hazır giyim ve mobilya sektöründen yerli markaların tanıtımına dikkat çekti.

Palandöken, "Artık dünyanın her yerinde Türk kültürünü ve sanatçıları görebiliyoruz. Dizi potansiyelinin ekonomiye daha çok katkı sağlaması için yöresel ürünlerimize, el sanatlarına ve gastronomi lezzetlerimize daha çok yer vererek ülkemizin tanıtımını yapmalıyız." dedi.

Palandöken, "Ülkemize has kayısı, kuru üzüm, incir ve fındık gibi tarımsal ürünlere de dizi ve filmlerimizde mutlaka yer verilmeli. Dizi ve filmlerde tarihi ve turistik mekanlara yer verilmesi milyonlarca kişi tarafından seyredilecek bir tür reklam özelliği sunuyor." ifadelerini kullandı.