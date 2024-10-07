Ekrem İmamoğlu Bakan Mehmet Şimşek ile görüştü! 

07 Ekim 2024 20:27 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 20:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşme yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, Şimşek ile metro projeleri ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin finansal sorunlarını görüştüğünü aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'i ziyaret etti. Görüşmede İstanbul'un devam eden metro projelerinin finansal süreçleri ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin yaşadığı öncelikli finansal sorunlar ele alındı.

İBB Başkanı verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

"SORUNLARI ELE ALDIK"

İmamoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabınndan yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

İmamoğlu 2023 yılında ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere onay veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etmişti. İmamoğlu o paylaşımında da, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler." demişti.