Eksik primi olana yüksek emekli maaşı! Emeklilik sistemine yeni soluk: Prim-maaş dengesi detayı

09 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:45

Eksik prime emeklilik imkanı doğdu. Yeni Orta vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda emeklilik sistemine dair yeni ve çarpıcı detaylar yer alıyor. Emeklilikte yeni bir dönemin sinyalleri arasında prim-maaş dengesi detayı yer aldı. Buna göre, uzun süre çalışanlar primleri düşük de olsa yüksek emekli maaşı alabilecek. İşte yeni emeklilik sistemine dair merak edilenler.

Emeklilik sistemi değişiyor. Yeni ayrıntılar Orta vadeli Program ile ortaya çıktı. Yeni OVP Resmi Gazete’de yayımlandı. Emeklilik sisteminde değişiklik hazırlığı sürerken çarpıcı bir detay emekli vatandaşları heyecanlandırdı. Emekli olma sistemine gelen değişiklikle birlikte artık uzun süre çalışanlar primleri düşük de olsa yüksek emekli maaşı alabilecek. İşte yüksek emekli maaşı detayı.

EKSİK PRİME EMEKLİLİK İMKANI

Orta Vadeli Program, emeklilik sistemi için köklü değişiklikler içeriyor. OVP ile emeklilikte yeni bir dönem başlayacak.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren OVP'de düşük prim ve maaş detayı dikkat çekti.

Program, primi çok olan değil çok çalışana da yüksek emekli maaşı vadediyor.

PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜK OLANLARA MÜJDE

Emeklilik sisteminde yer alacak yeniliklerle birlikte, emekli aylık bağlamada prim gün sayısı daha kritik bir hale gelecek. Artık daha uzun süre çalışanlar primleri düşük de olsa yüksek emekli maaşı alabilecek.

Emekli maaşlarında denge için yapılacak bu yeni hamle ile fazla çalışanlar daha fazla prim ödeyenler gibi daha yüksek maaşlar alabilecek.

İKİNCİ EMEKLİLİK UYGULANACAK

Tamamlayıcı emeklilik sistemi de Orta Vadeli Program ile sisteme dahil olacak.

45 yaş altı çalışanlara uygulanan ve zorunlu olmayan otomatik katılım sistemi, ikinci emeklilik olarak devreye girecek.

Yeni düzenlenecek sistem ile çalışanlar isteğe göre ikinci bir emekli maaşı ya da toplu para alma hakkına sahip olacak.