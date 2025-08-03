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 | Banu İriç

El bagajındaki o yasak artık kalkıyor! Uçağa binerken kontrollerde yeni dönem

Uçakta sıvı kısıtlaması artık tarihe karışıyor. Uçağa binerken yolcuları en çok zorlayan sıvı kontrolü kuralı artık değişiyor. AB Komisyonu yeni tarayıcı yöntemini onayladı. İşte seyahat edenleri sevindirecek o karar....

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El bagajındaki o yasak artık kalkıyor! Uçağa binerken kontrollerde yeni dönem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 01:42

Uçuşlarda uygulanan el bagajı sıvı sınırlamasında esnemeye gidiliyor. Artık uçağa binerken insanlar yanlarında taşıyacakları su, parfüm, losyon gibi malzemeleri hesaplamak zorunda kalmayacak.

El bagajındaki o yasak artık kalkıyor! Uçağa binerken kontrollerde yeni dönem

EL BAGAJINDA SIVI KISITLAMASI KALKIYOR

Alman kamu yayıncısı ARD’ye bağlı tagesschau.de internet sitesinin haberine göre, uçak yolcularında sıvı miktarı sınırında düzenlemelere gidiyor. AB Komisyonu sözcüsü yaptığı açıklamada artık sıvı patlayıcıları güvenli biçimde tespit edebilen tarayıcı kullanacaklarını söyledi.

21 ÜLKEDE 700 TARAMA CİHAZI

AB’ye üye 21 ülkedeki havalimanlarında yaklaşık 700 tarama cihazının kulanılması için hazır olunduğunu belirten sözcü, daha da ilerleyeciğini belirtti.

Alman Birliğinden (ADV) yapılan açıklamada, el bagajında sıvılar için 100 mililitre sınırını kaldırma planının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

El bagajındaki o yasak artık kalkıyor! Uçağa binerken kontrollerde yeni dönem

KONTROLLER KOLAY HALE GELECEK

ADV Genel Müdürü Ralph Beisel, bunun havalimanlarında daha fazla konfor ve daha hızlı işlemler için büyük bir adım olacağını belirterek, tekniğin güvenilir olduğunu ve herkes için kontrolleri daha kolay hale getireceğini dile getirdi.

Beisel, AB’nin sertifikasyon sürecini eleştirerek, "Havaalanlarımız hazır. Modern güvenlik çözümleri uygulamak istiyorlar. Ancak bunun için AB düzeyinde açık ve adil kurallara ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Almanya havalimanlarında uygulamanın yürürlüğe girmesinin zaman alacağı bildirildi.

Frankfurt Havalimanı sözcüsü, yaklaşık 190 güvenlik şeridinden 40’ında yeni tarayıcıların aktif olduğunu ve 40 cihazın daha sipariş edildiğini açıkladı.

El bagajındaki o yasak artık kalkıyor! Uçağa binerken kontrollerde yeni dönem

Sözcü, tüm havalimanlarının ne zaman yeni cihazlarla donatılacağının henüz belli olmadığını ve bu yüzden yolcular için şimdilik bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Münih Havalimanı’nda da benzer bir durumun yaşandığı, tarayıcıların sayısının fazla olduğu ancak yazılım uyarlamasının yaz tatili nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Uçak yolculuğunda sıvı miktarı kısıtlaması, teröristlerin uçakta çeşitli sıvıları patlayıcı madde yapabilmesi üzerine 2006 yılında yürürlüğe girmişti.

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ETİKETLER
#havalimanları
#ab komisyonu
#El Bagajı
#Sıvı Kısıtlaması
#Uçak Güvenliği
#Taramalar
#Ekonomi
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