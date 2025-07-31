Elazığ'da işçilere dev zam: Yeni oranlar belli oldu!

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, son olarak gerçekleştirdiği yüzde 35’lik maaş artışıyla çalışanlarını enflasyona karşı korumaya devam etti.

Bir yandan eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla şehri geleceğe taşımayı sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bir yandan da Elazığ Belediyesi’nde görevli personelin haklarını gözetmeye devam ederek, çalışanlarla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam ediyor. Başkan Şerifoğulları, göreve başladığı ilk günden itibaren toplu iş sözleşmeleriyle çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirerek, personeli enflasyona karşı ezdirmemeyi sürdürüyor.

YÜZDE 35 ZAM!

Elazığ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında Elazığ Belediyesi bünyesindeki belediye personellerinin (Bel-Per) ücretlerine yüzde 35 gibi oldukça yüksek bir zam yapıldı. Ayrıca gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi çerçevesinde personelin özlük haklarında ve sosyal yardımlarında önemli iyileştirmeler de sağlandı.

YEMEK VE YAKACAK YARDIMINDA ARTIŞ

Personelin aile yaşamına destek amacıyla daha önce sözleşmede yer almayan aile yardımı, Başkan Şerifoğulları tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya alındı. Ayrıca geçmiş sözleşmeler kapsamında 20 gün olan refakatçi izni, Başkan Şerifoğulları’nın onayı ile 90 güne çıkartıldı. Eski sözleşmeye göre şoför ve operatörler artık koku yardımı alabilecek. Belediye hizmet binası içinde temizlik görevi yapan büro personelleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü atölye işlerinde çalışan ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü trafik amirliği boya servisi çalışanları da bu haktan yararlanacak. İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde yangın söndürme hizmetlerinde fiilen görev yapan işçilere ve yüksek elektrik gerilim hattında çalışanlar yüksek risk ücreti alacak. Güvenlik personelinin kart yenileme ücretleri de artık Elazığ Belediyesi tarafından karşılanacak. Yemek yardımına yüzde 82, yakacak yardımına ise yüzde 115 oranında artış sağlandı.

Öte yandan sözleşmenin ikinci yılı için ise Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) 2026 yılı Haziran endeks sayısının 2025 yılı Haziran endeks sayısına göre artış oranında zam yapılacak.

"ONLARI HİÇ MAHCUP ETMEDİK"

Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Net maaşa yansıyan yüzde 35’lik zamla birlikte, sözleşmemizde ilk kez aile yardımı da yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan etmesinin ardından Elazığ Belediyesi olarak aile kurumunun önemine vurgu yapabilmek adına ilk kez uygulanan aile yardımı ile birlikte sosyal haklara da yüzde 100’lere varan ciddi zamlar yaptık. Biz, çok büyük bir aileyiz. Elazığ’a hizmet ederken, personelimizin alın teri ile bu şehre hizmet ediyoruz. Yaptığımız projelerde en büyük katkı onların. Onlar bizleri hiç mahcup etmedi ve bizler de onları hiç mahcup etmedik. Her zaman kurumumuzun bütçesini zorladık ancak çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmemek adına adeta gövdemizi taşın altına koyduk. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa da "Başkanımızın öncülüğünde Toplu İş Sözleşmemiz sona erdi. Başkanımıza ve komisyon üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın personel ile yakından ilgilendiğini iyi biliyoruz. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.