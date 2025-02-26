Elektriğe zam geldi mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tartışmalara son noktayı koydu

Elektrikte maliyet bazlı tarifeye geçişle birlikte, aylık faturası 1047 TL’yi aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu durum, birçok tüketici için fatura tutarlarını ciddi oranda artıracak. Elektrik fiyatlarındaki değişim tartışma konusu olurken, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya açıklık getirerek, yapılan düzenlemenin bir zam olmadığını, yalnızca maliyetlerin karşılanmasına yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

Elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren ve yüksek elektrik tüketimi olan aboneleri kapsayan yeni tarifeyle, aylık 1047 TL’yi aşan faturalar için devlet desteği kaldırıldı. Bu durum, faturalarda önemli artışlara yol açarken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU ZAM DEĞİL, MALİYET KARŞILAMASI"

EPDK Başkanı Yılmaz, düzenlemenin sadece abonelerin yüzde 3’ünü etkilediğini belirterek, enerji sübvansiyonunun gerçekten ihtiyacı olan kesimlere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, günümüzde elektrik tüketiminin giderek arttığını ve bazı hanelerde birden fazla televizyon, buzdolabı gibi cihazların bulunduğunu hatırlatarak, ekonomik durumu iyi olan abonelerin sübvansiyon dışında tutulmasının adil bir yaklaşım olduğunu ifade etti.



"Devlet, dar gelirli vatandaşları sübvanse ediyor. Ancak maddi gücü yerinde olan birinin elektrik faturasının devlet tarafından karşılanması ne kadar doğru? Burada amaç, gereksiz tüketimi azaltmak ve gerçekten ihtiyacı olanlara destek sağlamak" diyen Yılmaz, düzenlemenin sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.

ENERJİ YATIRIMLARINA HIZ KAZANDIRACAK "SÜPER İZİN" DÖNEMİ

Elektrik piyasasında bir diğer önemli gelişme ise enerji yatırımlarına hız kazandıracak 'süper izin' süreci oldu. Yatırımcıların önündeki bürokratik engelleri azaltmayı amaçlayan bu sistemin, sektör için devrim niteliğinde olduğu ifade ediliyor.



Yılmaz, yatırımcıların farklı kurumlardan izin almak zorunda kaldığını ve bu sürecin ciddi zaman ve maliyet kaybına neden olduğunu belirtti. "Tüm izinlerin tek bir kurum yetkisinde toplanması durumunda, yatırımcı rahat nefes alacak ve yatırımlar çok daha hızlı hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

Uzun süren izin süreçlerinin yatırımcılara zorluk çıkardığını vurgulayan Yılmaz, bu durumun uluslararası yatırımcılar için de caydırıcı olabildiğini söyledi. Birçok ülkede yatırım teşviklerinin önemli bir kısmını, izin süreçlerinin kolaylaştırılmasının oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Süper izin, yatırım açısından büyük bir devrim olacak" dedi.

MECLİS ONAYI BEKLENİYOR

'Süper izin' sisteminin yasal düzenlemelerinin hazırlandığını ve kısa sürede Meclis’e sunulacağını belirten Yılmaz, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Eğer düzenleme yasalaşırsa, enerji yatırımları konusunda önemli bir dönüm noktası olacak ve sektörün büyümesine büyük katkı sağlayacak.