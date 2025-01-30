Elektrik faturaları 1 Şubat'ta şişecek! Çözüm enerji depolamada

30 Ocak 2025 13:45 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:49

Şubat ayı itibarıyla devreye girecek yeni tarife ile yıllık 5.000 kWh’nin üzerinde tüketim yapan konutlarda hane başı elektrik faturası yaklaşık iki kat artacak. Her geçen gün büyüyen enerji tasarrufu sektörünün temsilcilerinden Ennag'ın kurucusu Erman Toprak'a göre yüksek faturaların çözümü enerji depolamaktan geçiyor.

Doğal gazda 7 altın kural: Güvenliğiniz ve faturanızı düşürmek için bunları yapın!

Doğal gazda 7 altın kural: Güvenliğiniz ve faturanızı düşürmek için bunları yapın!

Türkiye yüksek enflasyon döneminden geçerken, maliyet artışları artışı vatandaşın enerji tüketimine harcadığı bütçenin de şişmesine neden oldu. Özellikle elektrik faturaları can sıkmaya başlarken, 1 Şubat'tan itibaren devreye girecek yeni tarife şimdiden uykuları kaçırıyor.

ÇOK TÜKETEN DAHA ÇOK ÖDEYECEK

Uzun bir süredir mesken elektrik tüketim maliyetlerinde yıllık 100.000 kWh’de tutulan sübvansiyon tavan limiti, “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” ile 5.000 kWh’ye indiriliyor. 1 Şubat 2025’te yürürlüğe girecek yeni tarifeyle birlikte yıllık 5.000 kWh elektrik tüketen ortalama bir konutun aylık ödediği elektrik faturasının ise yaklaşık 1.300 TL bandından 2.500 TL bandına çıkması söz konusu.

ÇÖZÜM HANELERİN ENERJİ ÜRETİP DEPOLAMASI!

Şubat 2025 ile birlikte elektrik maliyetlerindeki artışa çözümün hanelerin kendi enerjilerini üretip depolamalarından geçtiğini vurgulayan, LG Enerji Çözümü’nün Türkiye’deki tek resmi çözüm ortağı olan Ennag’ın Kurucusu Erman Toprak önemli tavsiyelerde bulundu.

Yıllık 5.000 kWh elektrik tüketen ve aylık 1.295 TL fatura ödeyen bir evin günlük enerji ihtiyacının ortalama 13,7 kWh olduğunu belirten Toprak, "Bu tür evler için kurulacak 3-4 kWh kapasiteli bir depolamalı güneş enerjisi sistemi, şebekeden bağımsız bir şekilde kendi enerjisini üretmek için yeterli olacaktır. Böylelikle tüketiciler, tüketim miktarlarını yıllık 5.000 kWh seviyesinin altına çekerek elektrik fiyat artışlarından kaçınabilirler” dedi.

"5,5 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR"

Toprak, ortalama 14.000 dolarlık bir depolamalı güneş enerjisi sistemi yatırımı yapan hanelerin, elektrik tüketimini 5.000 kWh altında tutabileceğini ve elektrik zammından etkilenmeyebileceğini belirtti. Bu sayede ortalama 25 yıl ömrü olan kendi enerjilerini üreten ve depolayan sistemin ilk yatırım maliyetinin 5,5 yılda amorti edebileceğini dile getirdi.