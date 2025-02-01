Elektrik faturalarında yeni dönem: Bugünden itibaren sınırı geçen yandı!

01 Şubat 2025 05:39 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 05:44

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Bugün itibarıyla devreye alınan yeni düzenleme belirlenen sınır üstünde elektrik tüketenleri etkileyecek. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Elektrik faturası 1050 TL'yi geçenler neden 2 bin TL ödeyecek? Bakan Bayraktar yanıtladı

Elektrik faturası 1050 TL'yi geçenler neden 2 bin TL ödeyecek? Bakan Bayraktar yanıtladı

Elektrikte yeni dönem uygulaması başlıyor. Ancak o uygulama sosyal medyada tartışıldığı gibi elektrik faturalarına zam olarak yansımayacak. Düzenleme aylık tüketimi 417 kilovatsaatten fazla olanları etkileyecek.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygulaması, bugünden itibaren geçerli olacak.

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Ayda 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketenleri kapsayacak. Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olacak. Sınırı aşanların faturalarına elektriğin gerçek maliyeti yansıtılacak. Sınırı aşanlar sübvansiyondan yararlanamayacak.

DÜZENLEME FATURALARA NASIL YANSIYACAK?

Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek. Bu sınırın altındaki faturalar değişmeyecek.

500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 tl ödemeye devam edecek.

1 MİLYONDAN FAZLA ABONE

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Düzenleme 1 milyon 200 bin aboneyi etkileyecek.

Uygulama mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümleri de içerecek.

Asansör, merdiven otomatiği gibi tüm ortak alanlar kapsama dahil olacak.

ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Düzenleme 1 milyon 200 bin aboneyi etkileyecek.

Uygulama mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümleri de içerecek.

Asansör, merdiven otomatiği gibi tüm ortak alanlar kapsama dahil olacak.