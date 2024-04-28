28 Nisan 2024 10:17 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:21
Elektrik fiyatları ile ilgili yeni açıklama! EPDK duyurdu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu duyurdu. Elektrik fiyatları belli oldu. 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olmasına karar verildi.
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
Elektrik fiyatları ile ilgili EPDK'nın kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olmasına karar verildi.
ELEKTRİK FİYATLARI BELİRLENDİ
Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.
Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı