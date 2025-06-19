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 | Banu İriç

Elektrik ölümleri alarm veriyor! Eve usta çağrırken dikkat

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası, korsan elektrikçi faaliyetlerine ve güvensiz tesisatlara karşı vatandaşları uyardı.

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Elektrik ölümleri alarm veriyor! Eve usta çağrırken dikkat
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 19:42

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası, korsan elektrikçiler ve güvenliksiz tesisatlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Maltepe Yeni Meydan’da basın açıklaması yapan Oda Başkanı Haluk Bozali ehliyetsiz kişilerin yaptığı elektrik tesisatlarının ciddi riskler taşıdığını aktardı.

Elektrik ölümleri alarm veriyor! Eve usta çağrırken dikkat

ELEKTRİK KAYNAKLI ÖLÜMLERİN ARTMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bozali, son dönemde elektrik kaynaklı ölümlerin arttığını belirterek, bu durumun toplum güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. "Milletin canı, ülkenin malı bizlere emanet. Bu bilinçle hareket ederek mesleğimizin itibarını da korumak zorundayız" diyen Bozali, yalnızca yetkili elektrikçilerin hizmet vermesi gerektiğinin altını çizdi.

KORSAN ÇALIŞANLARA DİKKAT

İstanbul genelinde binlerce kişinin elektrik tesisatı işi yaptığını hatırlatan Bozali, ancak sadece yaklaşık bin 700 teknisyenin Oda’ya kayıtlı ve yetkili olduğunu söyledi. Vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirten Bozali, korsan çalışanlara prim verilmemesi için Yetkili Elektrik Servisi (YES) sisteminin aktif şekilde kullanılabileceğini belirtti.

DİPLOMA VE ODA KAYDI SORUN

Bozali, “İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası bir telefon uzağınızda. Evinize gelen ustanın diploması ve Oda kaydı olup olmadığını mutlaka sorun. Güvenliğiniz için bu detayları atlamayın” diyerek vatandaşları uyardı.

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#Ekonomi
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