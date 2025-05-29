Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar cevapladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. "Zam planımız yok." diyen Bayraktar, "Doğal gaza bir bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, vatandaşın merak ettiği iki önemli sorunun cevabını verdi.

Elektrikte ve doğal gazda zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili sorulara tv100 yayınında cevap veren Bayraktar, bu yaz içinde zam yapmayı düşünmediklerini belirtti. Bayraktar doğal gaz için ise "Bir bakmamız lazım" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR İKİ AY İÇERİSİNDE GÖZÜKMÜYOR"

Bayraktar, "Şu anda öyle bir planlamamız yok. Doğal gaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğal gaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğal gazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğal gaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70'lere geldi, doğal gazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

"YARISINDAN FAZLASINI DEVLET KARŞILIYOR"

Elektrik abonelerinin büyük bölümünün devlet desteğinden faydalandığını belirten Bayraktar "Elektrik abonelerinin yüzde 97’si destekleniyor. Vatandaşın ödediği faturanın ortalama yüzde 54’ünü devlet karşılıyor. Son iki yılda bu destek 9 milyar lirayı geçti. 2025’te doğal gaz ve elektrikteki toplam desteğin 600 milyar lirayı aşması bekleniyor." dedi.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE HEDEF 40 MİLYON METREKÜP

Türkiye'nin doğal gaz üretimini artırmak için yeni adımlar attığını söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile ikinci faz üretime geçileceğini belirterek "Mevcutta günde 9,5 milyon metreküp üretiyoruz. Bu üretime 10-10,5 milyon metreküp daha eklenecek. Hedefimiz 2028 yılında günlük 40 milyon metreküp doğal gaz üretmek" ifadelerini kullandı.

Çin ile bu alanda bir anlaşma yapıldığını aktaran Bayraktar, yeni bir üretim platformunun 2028’de faaliyete alınacağını da duyurdu.

PETROL VE DOĞAL GAZIN YILLIK KATKISI 3,5 MİLYAR DOLAR



Gabar’daki petrol ve Karadeniz’deki doğal gaz üretiminin ülke ekonomisine yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık katkı sağladığına işaret eden Bayraktar, Türkiye’nin şu anda doğal gaz ihtiyacının yüzde 15’ini kendi üretimiyle karşıladığını, yurt dışındaki arama ve üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.