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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Elektrikli araç şarj soket sayısı nisanda arttı

Elektrikli araç şarj soket sayısı nisanda önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 29 bin 496'ya yükseldi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 09:46

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, nisanda önceki aya göre yüzde 3,8 artışla 2 bin 84 megavat oldu. Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 2,7 artışla 29 bin 496'ya çıktı. Bu rakam, martta 28 bin 717 olarak kayıtlara geçmişti.

AC şarj soket sayısı, yüzde 1,9 artışla 17 bin 231'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,8 artarak 12 bin 265'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 16 bin 900, DC şarj soket sayısı ise 11 bin 817 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, martta 220 bin 258 olan elektrikli araç sayısı nisanda yüzde 5 artışla 231 bin 474'e ulaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Şarj soketi değişimi kaç TL?
Şarj soketi değişim fiyatları genel olarak 50 TL ile 150 TL arasında farklılık göstermektedir.
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#Ekonomi
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