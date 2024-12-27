Elektrikli araçlar hakkında 5 gerçek! EV'ler 2024'ü fırtınalı geçirdi
Kasım ayı itibarıyla küresel elektrikli araçlar (EV) pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüdü. Elektrikli araçlar, olumsuzluklara rağmen Çin'deki alıcıların ve Avrupa ile ABD'nin bazı bölgelerindeki büyümenin etkisiyle dünya çapında bir kez daha fırtınalı bir yıl geçirdi.
Elektrikli araçlar Avrupa ve ABD'de de ilerleme kaydetti. Satın alma sübvansiyonları konusundaki belirsizlik, özellikle ABD'de göreve gelecek Trump yönetimi altında 2025'te işleri daha da zorlaştırması bekleniyor. Ancak ana akım tüketiciler yeni modellere, daha uzun sürüş menzillerine, daha iyi performansa ve daha düşük fiyatlara ilgi duymaya devam ediyor. İşte 2024'te elektrikli araçlarla ilgili dikkat çeken 5 veri.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR FIRTINALI BİR YIL GEÇİRDİ
Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin için bir dönüm noktası olarak, EV'ler Temmuz ayında yeni otomobil satışlarının yüzde 50'sine ulaştı. Buna saf pil EV'leri ve plug-in hibrit elektrikli araçlar da dahildi. BYD gibi Çinli şirketler, ucuz EV'leriyle dünya çapında ivme kazandı. Kazanmaya da devam ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, karayolu taşımacılığı enerji kaynaklı tüm küresel emisyonların yaklaşık altıda birini oluşturmakta.
EV'LER HAKKINDA BEŞ GERÇEK
Danışmanlık şirketi Rho Motion EV'ler hakkında beş gerçeği sıraladı;
- Saf elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibritler dahil olmak üzere küresel elektrikli araç pazarı, Kasım ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 25 büyüdü.
- Yıl sonundan önce dünya çapında 15,2 milyon EV'nin satıldığını tahmin edildi ve elektrikli araç satışları küresel olarak satılan her beş arabadan birine ulaştı. Çoğu Çin'de gerçekleşti.
- Meksika, bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla elektrikli araç sattı ve bunların çoğunluğu Çinli güçlü otomobil üreticisi BYD'den geldi.
- Çin'in nüfusu çok daha fazla olduğundan, yılbaşından bu yana gerçekleşen yüzde 40'lık büyüme, Meksika'nın beş kat artışından çok daha fazla elektrikli araca karşılık geldi.
- Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 17'lik bir artış gören Birleşik Krallık yer aldı. Bu, satışlarda düşüş görülen Fransa ve Almanya ile karşılaştırıldığında detay dikkat çekti.