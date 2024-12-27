Elektrikli araçlar hakkında 5 gerçek! EV'ler 2024'ü fırtınalı geçirdi

27 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:22

Kasım ayı itibarıyla küresel elektrikli araçlar (EV) pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüdü. Elektrikli araçlar, olumsuzluklara rağmen Çin'deki alıcıların ve Avrupa ile ABD'nin bazı bölgelerindeki büyümenin etkisiyle dünya çapında bir kez daha fırtınalı bir yıl geçirdi.

Elektrikli araçlar​ Avrupa​ ve ABD​'de de ilerleme kaydetti. Satın alma sübvansiyonları konusundaki belirsizlik, özellikle ABD'de göreve gelecek Trump yönetimi altında 2025​'te işleri daha da zorlaştırması bekleniyor. Ancak ana akım tüketiciler yeni modellere, daha uzun sürüş menzillerine, daha iyi performansa ve daha düşük fiyatlara ilgi duymaya devam ediyor. İşte 2024'te elektrikli araçlarla ilgili dikkat çeken 5 veri.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR FIRTINALI BİR YIL GEÇİRDİ

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin için bir dönüm noktası olarak, EV'ler Temmuz ayında yeni otomobil satışlarının yüzde 50'sine ulaştı. Buna saf pil EV'leri ve plug-in hibrit elektrikli araçlar da dahildi. BYD gibi Çinli şirketler, ucuz EV'leriyle dünya çapında ivme kazandı. Kazanmaya da devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, karayolu taşımacılığı enerji kaynaklı tüm küresel emisyonların yaklaşık altıda birini oluşturmakta.

EV'LER HAKKINDA BEŞ GERÇEK

Danışmanlık şirketi Rho Motion EV'ler hakkında beş gerçeği sıraladı;