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 | İrem Çınar

Elektrikli araçta büyük sıçrama! Türkiye Avrupa zirvesine oynuyor

Elektrikli otomobil atağı sürüyor. Türkiye, Mayıs 2025’te 16.802 satışla Avrupa’da 4. sıraya yükseldi. Yıllık bazda yüzde 128’in üzerinde artış gösteren satışlar, Türkiye’yi AB ortalamasının da üzerine taşıdı. İlk 5 ayda 59 binin üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleştiren Türkiye, mevcut ivmesini sürdürürse haziranda Fransa’yı da geçerek Avrupa’nın ilk üçü arasına girebilir.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 16:31

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin elektrikli otomobil satışlarındaki hızlı yükselişiyle Avrupa pazarında dikkat çeken bir konuma geldiğini vurguladı.

Elektrikli araçta büyük sıçrama! Türkiye Avrupa zirvesine oynuyor

MAYIS AYINDA 85 BİN OTOMOBİL SATILDI, 16 BİNİ ELEKTRİKLİ

Türkiye, 2025 yılının Mayıs ayında 85.123 sıfır otomobil satarken, bunların 16.802'si tamamen elektrikli araçlardan oluştu. Bu satış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,63'lük bir artışı işaret ediyor. Bu hızlı büyüme ile Türkiye, Avrupa’da Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ardından dördüncü sıraya yerleşti. Eğer bu ivme devam ederse, Türkiye Haziran ayında Fransa'yı geride bırakıp ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Elektrikli araçta büyük sıçrama! Türkiye Avrupa zirvesine oynuyor

PAZAR PAYINDA AB ORTALAMASINI GEÇTİK

Türkiye, yalnızca satış adetlerinde değil, pazar payı açısından da önemli bir eşiği geride bıraktı. Elektrikli araçların toplam otomobil satışları içindeki oranı yüzde 19,74'e çıkarak Avrupa Birliği ortalamasının (yüzde 17,38) üzerine çıkmış durumda. Bu oranla Türkiye, BEV pazar payında 12. sıraya yükseldi.

Elektrikli araçta büyük sıçrama! Türkiye Avrupa zirvesine oynuyor

2025’in Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla Türkiye, Avrupa genelinde 59.092 elektrikli araç satışıyla beşinci sırada yer aldı. Yıllık bazda yüzde 114'lük bir artış sağlayan Türkiye, Avrupa ortalamasının (yüzde 27,80) neredeyse dört katı bir büyüme kaydetmiş oldu.

https://x.com/eozpeynirci/status/1937794192517796304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1937794192517796304%7Ctwgr%5E633db4dc85975d6c90f14543dae290dc741f2868%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dunya.com%2Fsektorler%2Fotomotiv%2Felektrikli-aracta-rekor-artis-turkiye-avrupada-ilk-3e-goz-kirpiyor-haberi-782428

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#Ekonomi
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