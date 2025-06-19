Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Elektrikli otomobil piyasasında kriz derinleşiyor: Rekabetin bedeli ağır oldu! Otomotiv devi iflasa sürüklendi

Çin’de elektrikli araç pazarında yıllardır süren fiyat rekabeti, sonunda ağır bir fatura çıkardı. Elektrikli otomobil üreticisi Neta Auto, mali sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikli otomobil piyasasında kriz derinleşiyor: Rekabetin bedeli ağır oldu! Otomotiv devi iflasa sürüklendi
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 13:55

Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Neta Auto, sektördeki rekabetin kurbanı oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, maaşlarını alamayan çalışanların şirketin fabrika alanına girmeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Şirketin geleceği belirsizliğini korurken, resmî iflas süreci de devam ediyor.

Elektrikli otomobil piyasasında kriz derinleşiyor: Rekabetin bedeli ağır oldu! Otomotiv devi iflasa sürüklendi

ÜÇ YILLIK FİYAT SAVAŞINDA DÖNÜM NOKTASI

Çin’de son üç yıldır hız kesmeden süren elektrikli araçlardaki fiyat rekabeti, Mayıs ayı sonunda yeni bir boyuta taşındı. Sektörün en büyük oyuncularından biri olan BYD, 22 modelinde yüzde 10 ila 30 arasında değişen büyük indirimlere giderek piyasayı altüst etti. Bu adım, zaten zorlanan küçük ve orta ölçekli üreticiler üzerindeki baskının artmasına neden oldu. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bu tarz fiyat savaşlarının uzun vadede kimseye kazanç getirmeyeceği uyarısında bulundu.

Elektrikli otomobil piyasasında kriz derinleşiyor: Rekabetin bedeli ağır oldu! Otomotiv devi iflasa sürüklendi

NETA AUTO MÜCADELEYE DAYANAMADI

Neta Auto, Neta S gibi modelleriyle hem Çin pazarında hem de uluslararası arenada kendisini göstermeye çalışıyordu. Hatta Toyota’nın şirketle ilgilendiği yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Medya kaynaklarına göre Neta Auto’nun birkaç hafta önce yaptığı iflas başvurusu ise mahkeme tarafından reddedildi. Şirketin mali krizi büyürken, çalışanlar ödenmeyen maaşları nedeniyle protestolar düzenlemeye başladı.

Elektrikli otomobil piyasasında kriz derinleşiyor: Rekabetin bedeli ağır oldu! Otomotiv devi iflasa sürüklendi

ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR

Neta Auto’nun yaşadığı bu çöküş, Çin’deki elektrikli araç üreticileri için potansiyel bir domino etkisine neden oldu. Fiyat indirimleriyle rekabete öncülük eden BYD bile, yakın zamanda yaptığı açıklamada bu politikanın sürdürülebilir olmadığını kabul etti. Ancak şirket şimdilik stratejisinden vazgeçmiş değil. Uzmanlara göre, piyasadaki bu gidişat, özellikle finansal gücü sınırlı üreticileri birer birer oyunun dışına itebilir.

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#Elektrikli Otomobiller
#Elektrikli Otomobil Pazarı
#Çin Otomotiv
#Neta Auto
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.