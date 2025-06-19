Elektrikli otomobil piyasasında kriz derinleşiyor: Rekabetin bedeli ağır oldu! Otomotiv devi iflasa sürüklendi

Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Neta Auto, sektördeki rekabetin kurbanı oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, maaşlarını alamayan çalışanların şirketin fabrika alanına girmeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Şirketin geleceği belirsizliğini korurken, resmî iflas süreci de devam ediyor.

ÜÇ YILLIK FİYAT SAVAŞINDA DÖNÜM NOKTASI

Çin’de son üç yıldır hız kesmeden süren elektrikli araçlardaki fiyat rekabeti, Mayıs ayı sonunda yeni bir boyuta taşındı. Sektörün en büyük oyuncularından biri olan BYD, 22 modelinde yüzde 10 ila 30 arasında değişen büyük indirimlere giderek piyasayı altüst etti. Bu adım, zaten zorlanan küçük ve orta ölçekli üreticiler üzerindeki baskının artmasına neden oldu. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bu tarz fiyat savaşlarının uzun vadede kimseye kazanç getirmeyeceği uyarısında bulundu.

NETA AUTO MÜCADELEYE DAYANAMADI

Neta Auto, Neta S gibi modelleriyle hem Çin pazarında hem de uluslararası arenada kendisini göstermeye çalışıyordu. Hatta Toyota’nın şirketle ilgilendiği yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Medya kaynaklarına göre Neta Auto’nun birkaç hafta önce yaptığı iflas başvurusu ise mahkeme tarafından reddedildi. Şirketin mali krizi büyürken, çalışanlar ödenmeyen maaşları nedeniyle protestolar düzenlemeye başladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR

Neta Auto’nun yaşadığı bu çöküş, Çin’deki elektrikli araç üreticileri için potansiyel bir domino etkisine neden oldu. Fiyat indirimleriyle rekabete öncülük eden BYD bile, yakın zamanda yaptığı açıklamada bu politikanın sürdürülebilir olmadığını kabul etti. Ancak şirket şimdilik stratejisinden vazgeçmiş değil. Uzmanlara göre, piyasadaki bu gidişat, özellikle finansal gücü sınırlı üreticileri birer birer oyunun dışına itebilir.