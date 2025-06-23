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 | Suat Vilgen

Elektrikli otomobil reklamlarında büyük denetim! 92 reklama durdurma, 15,8 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, özellikle elektrikli otomobil reklamlarında tüketiciyi yanıltan beyanlara karşı düğmeye bastı. Reklam Kurulu, 92 dosyada mevzuata aykırılık tespit ederek 15 milyon lirayı aşkın para cezası kesti.

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Elektrikli otomobil reklamlarında büyük denetim! 92 reklama durdurma, 15,8 milyon TL ceza!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 09:06

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kurulun 12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 358. toplantısında özellikle elektrikli otomobillere yönelik reklamlar masaya yatırıldı. Toplamda 103 dosya incelendi, bunlardan 92’si mevzuata aykırı bulundu.

Elektrikli otomobil reklamlarında büyük denetim! 92 reklama durdurma, 15,8 milyon TL ceza!

838 DOSYA İNCELENDİ

Bu kapsamda, ilgili reklamlar hakkında durdurma kararı verilirken, toplam 15 milyon 846 bin 894 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca 8 dosya için erişim engeli tedbiri alındı. Reklam Kurulu’nun 2025’in ilk yarısına dair genel verileri de dikkat çekti. Buna göre toplam 838 dosya incelenirken bunlardan 753'ü mevzuata aykırı bulundu. Toplam ceza miktarı ise 141,1 milyon TL oldu.

Elektrikli otomobil reklamlarında büyük denetim! 92 reklama durdurma, 15,8 milyon TL ceza!

EN ÇOK ELEKTRİKLİ ARAÇ REKLAMLARI YANILTIYOR

Son dönemde gelen şikayetlerin çoğu, elektrikli araçların menzil değerlerine dair yanıltıcı ifadelerle ilgili oldu. Kurul, bazı üretici ve satıcıların araç menzilini yalnızca laboratuvar ortamında yapılan WLTP testleriyle sunduğunu, bu bilgilerin ise gerçek kullanım koşullarını yansıtmadığını tespit etti.

Elektrikli otomobil reklamlarında büyük denetim! 92 reklama durdurma, 15,8 milyon TL ceza!

MENZİL BİLGİLERİNDE ŞEFFAFLIK ŞART

Kurul, tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla şu uyarıları kamuoyuyla paylaştı:

  • Reklamlarda menzil değerinin hangi test standardına göre belirlendiği açıkça belirtilmeli.
  • Gerçek kullanımda menzilin değişebileceği net bir şekilde ifade edilmeli.
  • Hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisi tüketiciyle paylaşılmalı.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması, sektörde şeffaflık ve güvenin sağlanması adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#reklam kurulu
#Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu
#Tüketici Koruma
#Ekonomi
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