Elektrikli otomobil reklamlarında büyük denetim! 92 reklama durdurma, 15,8 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, özellikle elektrikli otomobil reklamlarında tüketiciyi yanıltan beyanlara karşı düğmeye bastı. Reklam Kurulu, 92 dosyada mevzuata aykırılık tespit ederek 15 milyon lirayı aşkın para cezası kesti.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kurulun 12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 358. toplantısında özellikle elektrikli otomobillere yönelik reklamlar masaya yatırıldı. Toplamda 103 dosya incelendi, bunlardan 92’si mevzuata aykırı bulundu.
Bu kapsamda, ilgili reklamlar hakkında durdurma kararı verilirken, toplam 15 milyon 846 bin 894 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca 8 dosya için erişim engeli tedbiri alındı. Reklam Kurulu’nun 2025’in ilk yarısına dair genel verileri de dikkat çekti. Buna göre toplam 838 dosya incelenirken bunlardan 753'ü mevzuata aykırı bulundu. Toplam ceza miktarı ise 141,1 milyon TL oldu.
Son dönemde gelen şikayetlerin çoğu, elektrikli araçların menzil değerlerine dair yanıltıcı ifadelerle ilgili oldu. Kurul, bazı üretici ve satıcıların araç menzilini yalnızca laboratuvar ortamında yapılan WLTP testleriyle sunduğunu, bu bilgilerin ise gerçek kullanım koşullarını yansıtmadığını tespit etti.
Kurul, tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla şu uyarıları kamuoyuyla paylaştı:
Bakanlık, tüketici haklarının korunması, sektörde şeffaflık ve güvenin sağlanması adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.