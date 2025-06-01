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 | Bengü Sarıkuş

Elektrikli scooter sahipleri dikkat! Sigorta şartı geliyor

Türkiye'de trafikte sayısı 100 bini bulan elektrikli scooter'lar için yeni bir düzenleme geliyor. Bu hafta genel kurula girecek olan düzenlemeye göre artık scooter'lar mali sorumluluk sigortası kapsamında olacak.

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Elektrikli scooter sahipleri dikkat! Sigorta şartı geliyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 09:33

Trafikte kayıtlı olan milyonlarca scooter'ı ve sahibini etkileyecek olan düzenleme geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilirken, bu hafta Genel Kurul gündemine gelecek. Düzenleme ile trafikte seyreden elektrikli scooter'lar için sigorta dönemi başlatılacak.

Elektrikli scooter sahipleri dikkat! Sigorta şartı geliyor

Şu an kullanımda olan scooter'ların herhangi bir sigortası bulunmazken maddi hasarlı kazaya karışan ve kusurlu olan scooter sürücüleri iki tarafın hasarını da cebinden ödemek zorunda kalıyordu. Bu da scooter kullanıcılarının yüksek kaza masrafları ile karşı karşıya kalmasına neden oluyordu. Yeni düzenlemeye göre scooter'lara getirilecek sigorta zorunluluğu ile scooter firmaları ve scooter sahipleri bunları kazaya karşı sigortalamak zorunda olacak.

TÜM SCOOTERLAR PLAKA SAHİBİ OLACAK

Elektrikli Scooter Derneği Başkanı Cihan Özkan, kanun kapsamında yalnızca elektrikli scooter hizmeti veren şirketlerin değil, şahısların da kendi sahip oldukları elektrikli scooter'lar için sigorta yaptırması gerekeceğini anlattı.

Elektrikli scooter sahipleri dikkat! Sigorta şartı geliyor

Özkan, "Mevcutta sigorta firmaları elektrikli scooter'lar için sigorta yapmıyor. Çünkü kanunda böyle bir düzenleme olmadığı için bir sorumluluk altına girmek istemiyorlar. Ama Meclis'ten çıkacak olan yasa scooter'ların sigortalanmasını mecburi kılacak ve sigorta şirketleri de artık sigorta yapmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı. Sigorta sistemi ile birlikte Avrupa'daki gibi plakalandırmanın da peşinden gelmesini beklediklerini kaydeden Özkan, "Scooter'larda 25 kilometre hız limiti var. Maksimum hız limiti 50 kilometre ile üzerinde seyreden karayollarında elektrikli scooter kullanılması yasak. Ayrıca iki kişi binme, kaldırıma çıkma, eşya taşıma, ters şeritte gitme yasakları var. Şimdi sigorta sistemi ile birlikte scooter'lar tümüyle bir araç gibi muamele görecek" diye konuştu.

Elektrikli scooter sahipleri dikkat! Sigorta şartı geliyor

100 BİN ELEKTRİKLİ SCOOTER TRAFİKTE

Türkiye'de 8 milyon aktif scooter kullanıcısı olduğunu ve yaklaşık 100 bin elektrikli scooter'ın sokaklarda dolaştığını anlatan Özkan, "Kaza olduğu zaman, örneğin bir scooter ile araç kazaya karıştığında kusur araçtaysa o aracın kaskosundan scooter'ın hasarı karşılanıyordu. Ancak hata scooter kullanıcısında ise scooter'ın sigortası olmadığı için kullanıcı, kazaya karışan aracın ve kaza yaptığı scooter'ın tüm hasar masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalıyordu. Bu da kazaya karışanlar için ciddi bir külfete neden oluyordu. Scooter'ları ağırlıklı olarak gençlerin kullandığını düşünürsek, kazaya karıştıkları için çok ciddi masraflarla karşılaşan gençler oldu" şeklinde konuştu.

Elektrikli scooter sahipleri dikkat! Sigorta şartı geliyor

Bu yasa ile scooter kullanıcısı kusurlu da olsa araçlardaki trafik sigortasındaki mantığa benzer şekilde kaza masraflarının sigortadan karşılanacağını kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Ama alt yönetmeliklerle elbette kazaya karışan kişiler için başka yaptırımlar da öngörülecektir. Yoksa elbette 'gidin kaza yapın, nasılsa bunu sigorta karşılayacak' mantığıyla da kimse dikkati elden bırakmamalı. Şu anda kaza yaptıklarında elektrikli scooter kullanıcılarına şunu diyoruz: Bir araç kazaya karıştığında nasıl bir kaza tutanağı tutuluyorsa, aynı şekilde kaza tutanağı tutulması gerekiyor. Diyelim araç scooter kullanıcısına çarptı ve kaçtı, o zaman yerlerini terk etmemelerini istiyoruz. Kaza tutanağı kişinin yanında yoksa emniyetin aranması, ekip çağrılarak kaza tutanağı tutulması gerektiğini söylüyoruz."

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#scooter
#elektrikli scooter
#Karayolları Trafik Kanunu
#Trafik Kanunu
#Trafik Kanunu
#Ekonomi
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