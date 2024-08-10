Elektrikli ve benzinli araç rekabeti hız kazandı! Son yapılan araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu

10 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:18

Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü

Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü

Elektrikli araçlar enerji maliyeti açısından benzin ve mazot ile çalışan araçlara kıyasla yaklaşık %75 tasarruf sağlıyor. Bu avantaja rağmen elektrikli ve benzinli araç rekabeti son zamanlarda hız kazandı. Geleneksel araçlara göre enerji verimliliği açısından çok daha iyi performans gösteren elektrikli otomobiller, halka açık şarj cihazlarını bulma zorluğu ve menzil kaygıları nedeniyle gözden düşmeye başladı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAHİPLERİ MEMNUN DEĞİL

Dünyadaki birçok devlet, çevre dostu elektrikli araçların satışını artırmak için vergi indirimleri ve çeşitli teşvikler sunmaya devam ediyor.

Birçok avantajı bulunan elektrikli otomobil sahipleri, geleneksel araç sahipleri gibi arabalarının deposunu doldurmaları gerektiğinde benzin istasyonuna uğramak zorunda değil.

Elektrikli arabalarınızı gece evde, işyerinde veya marketten alışveriş yaparken de şarj edebilirsiniz.

Ancak McKinsey & Company'nin Mobility Consumer Pulse anketine göre, elektrikli otomobil sahiplerinin neredeyse yarısı araçlarını satıp benzinli otomobillere geçmeyi düşünüyor.

Anket katılımcılarının %46'sı elektrikli araçlarından memnun olmadığını belirtirken, %29'u gelecekte yeniden elektrikli araç almayı planlamadıklarını ifade etti.

Katılıncılar tarafından özellikle halka açık şarj cihazlarını bulma zorluğu ve menzil kaygıları, elektrikli araçların en büyük dezavantajları olarak gösterildi.

Bu sorunlar, elektrikli araçların potansiyelini tam olarak kullanamamalarına yol açtı.

ELİNDE ELEKTRİKLİ ARACI OLAN SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Ankete göre, elektrikli araç sahiplerinin bir kısmı yeniden benzinli araç almayı düşünüyor.

Elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaşmasına rağmen kullanıcı memnuniyetinde ciddi sorunlar ortaya çıktı.

Katılımcıların %29'u mevcut elektrikli araçlarının ilk ve son elektrikli araçları olacağını ifade etti.

Elektrikli araçların motorları, güçlü hızlanma ile sessiz ve sorunsuz bir sürüş sağlarken kullanıcılar buna rağmen şarj altyapısının yetersizliği ve batarya teknolojisinin sınırlamaları nedeniyle araçlarının potansiyelini tam olarak kullanamadıklarını aktardı.

Bazı katılımcılar, aracın 450 beygir gücüne sahip olmasına rağmen, menzili koruyabilmek ve şarj istasyonlarında bekleme sürelerini azaltmak için aracı 100 beygir gücünde kullanmak zorunda kaldıklarını açıkladı