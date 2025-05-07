Elektrikli ve hibrit araçlarda en çok arıza yapan 5 model açıklandı! Bu araçlarla yolda kalabilirsiniz

Otomobil almayı düşünenler için önemli uyarı. Bu 5 araç modeli, sık sık karşılaşılan arızalarıyla kullanıcılarını adeta çileden çıkarıyor. İşte en çok sorun çıkaran otomobillerin güncel listesi…

Son dönemde elektrikli ve hibrit otomobiller düşük yakıt maliyetleri nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Ancak her model sürücülerin beklentileri karşılamıyor. Güvenilirlik testleri ve sürücü geri bildirimleri sonucunda yapılan analizler, bazı araçların sık sık arızalandığını ve yüksek bakım masraflarıyla kullanıcılarını zor durumda bırakıyor.



Özellikle belirli beş model, hem sık servise gitme gerekliliğiyle hem de onarım maliyetlerinin yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Peki en çok arıza yapan ve sürücüsünü zor durumda bırakan araçlar hangileri? İşte o otomobillerin listesi...

VOLKSWAGEN ID.4

Alman mühendisliğiyle dikkat çeken ID.4, yazılım arızaları nedeniyle kullanıcıların şikayet listesinde üst sıralarda yer alıyor. Multimedya ekranında sık sık yaşanan donmalar, sistemsel hatalar ve bağlantı problemleri yaşanabiliyor. Bu sorunlar ise kullanıcıların sürüş deneyimini olumsuz etkileyebiliyor.

FORD ESCAPE

Ford’un crossover sınıfındaki bu modeli, özellikle hibrit versiyonlarında ciddi sorunlar yaşatabiliyor. Şanzıman hataları ve elektriksel sistem arızaları 2025'te Escape’i en az güvenilen modeller arasında konumlandırdı. Kullanıcı yorumları, bu araçla ilgili ciddi memnuniyetsizlikleri ortaya koyuyor.

CHEVROLET COLORADO

Sağlam yapısıyla tanınması beklenen bu pikap modeli, motor ve şanzıman arızalarıyla çokça gündeme geliyor. Özellikle elektronik sistemlerde sık yaşanan problemler nedeniyle araç, beklenenden fazla servis ziyaretine yol açabiliyor. Tamir işlemleri ise oldukça yüksek faturalarla sonuçlanabiliyor.

JEEP GRAND CHEROKEE

SUV segmentinde güçlü bir isim olmasına rağmen Grand Cherokee, özellikle şanzıman ve elektrik sistemi problemleriyle kullanıcılarını üzebiliyor. 2025 verilerine göre en düşük güvenilirlik puanını alan modellerden biri oldu. Motor sistemi ve araç içi elektronik donanımlarda yaşanan kronik sorunlar, yüksek tamir maliyetlerini beraberinde getiriyor.

TESLA MODEL X

Elektrikli otomobiller arasında en çok tercih edilen TESLA Model X, son dönemde yaşanan arızaları nedeniyle güvenilirlik konusunda sınıfta kalıyor. 2016’dan bu yana 30’un üzerinde geri çağırma oldu. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyon Tesla aracı, Autopilot sistemleri ve yazılım sorunları nedeniyle revizyona alındı.