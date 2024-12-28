Elektrikte yeni dönem! Düzenli ödeme yapanlardan o ücret alınmayacak

28 Aralık 2024 14:21 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 14:32

Elektrik kaçak kullanımını önlemek için yeni tedbirler geliyor. Borçlulara bildirim yapılmadan işlem başlatılamayacak, düzenli ödeyen tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak.

Elektriğe Zam mı Geldi? Elektiriğe kaç lira, ne kadar zam yapıldı? Son Dakika Ekonomi haberi

Elektriğe Zam mı Geldi? Elektiriğe kaç lira, ne kadar zam yapıldı? Son Dakika Ekonomi haberi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kurul toplantısında onaylanan "Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği", enerji sektöründe yeni bir dönemin başlatıyor. Bu yönetmelikle, hem tüketicilerin hakları daha etkin bir şekilde korunacak hem de sürdürülebilir bir piyasa yapısının temelleri güçlendirilecek.

KAÇAK ELEKTRİK​ KULLANIMINA KARŞI ÖNLEMLER

Yeni düzenlemeler kapsamında, kaçak elektrik kullanımına yönelik önemli iyileştirmeler hayata geçiriliyor. Kaçak elektrik tespiti, tahakkuku, faturalandırılması ve tahsilat süreçlerinde etkinliği artırmayı hedefleyen değişikliklerle, tüketim miktarlarının ve sürelerinin gerçek değerlere uygun şekilde hesaplanması sağlanacak.

Bu kapsamda, kaçak elektrik faturalarının tahsilatı için yasal takip işlemleri artık borç sahibine bildirim yapılmadan başlatılamayacak. Böylece tüketicilere, borçlarını ödemeleri için ek bir şans tanınacak. Kaçak kullanımın yoğun olduğu bölgelerde ise yasal tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla bölgesel düzenlemeler devreye alınacak. Tarımsal sulamada ortak kullanılan su kaynaklarına ilişkin ödeme sorunlarının giderilmesi de bu düzenlemelerin önemli bir parçasını oluşturuyor.

DÜZENLİ ÖDEME YAPAN TÜKETİCİLERE AVANTAJLAR

Ödemelerini düzenli yapan tüketicilere yönelik teşvikler de düzenlemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aynı bölgede yeni bir abonelik sözleşmesi yapmak isteyen düzenli ödeme geçmişine sahip tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak. Bu uygulama, tüketicilerin abonelik süreçlerini kolaylaştırarak daha hızlı işlemler yapılmasını sağlayacak.

DİJİTALLEŞME İLE ZAMANDAN VE KAYNAKTAN TASARRUF

EPDK​, dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak yeniliklerle enerji sektöründe önemli bir dönüşüm başlatıyor. Yeni düzenleme ile Perakende Satış Sözleşmeleri’nde (PSS) yüz yüze yapılan sözleşmelerde tüketicilere tüm sözleşme metni yerine özet bir sayfa imzalatılacak. Bu özet belge tüketiciye fiziki olarak teslim edilirken, tam sözleşme metni dijital ortamda Kalıcı Veri Sağlayıcı aracılığıyla iletilecek. Böylece hem kağıt israfı önlenecek hem de işlem süreçleri hızlanacak.

TÜKETİCİYE DAHA REKABETÇİ FİYATLAR

Tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapabilmesi için EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamındaki fiyatlar için karşılaştırma tabloları hazırladı. Bu tablolar, EPDK’nin internet sitesindeki fatura hesaplama modülünde tüketicilerin kullanımına sunuldu. Ayrıca, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından, tüketiciler​ ve tedarikçiler arasında teklif ve anlaşma yapılmasını kolaylaştıracak bir sistem hayata geçirildi.

SERBEST PİYASAYA GEÇİŞ KOLAYLAŞIYOR

Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nde yapılan bir diğer değişiklikle mesken tüketicilerinin serbest piyasaya geçişi kolaylaştırıldı. Daha önce yüzde 9,38 olarak uygulanan oran, yapılan düzenlemeyle yüzde 5’e düşürüldü. Bu sayede tüketiciler, tedarik şirketleri arasındaki fiyat farklarını daha kolay karşılaştırabilecek ve kendi bütçelerine en uygun seçeneği değerlendirebilecek.