Elinde birikimi olan dikkat! Bir şirket daha halka arz oluyor: İşte hisse bedelleri

20 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:31

Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu, tarım emtiası konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından olan DCT Trading Dış Ticaret AŞ’nin halka arzını onayladı. Hisse bedelleri ve aracı kurum belli oldu.

TÜM DETAYLAR BELLİ OLDU

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, DCT Trading Dış Ticaret'in 100 milyon TL olan sermayesinin 130 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 30 milyon TL ile hakim ortak Levent Sadık Ahmet'in sahip olduğu 7,5 milyon TL değerli B grubu payları halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 14,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz tarihi henüz belli olmazken Halk Yatırım Gayrimenkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak belirlendi.

SPK’nın aldığı diğer kararlar şu şekilde:

Öte yandan SPK, farklı kurumlarla ilgili yeni kararlara da imza attı. Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 21 milyon 255 bin liralık, Aksa Akrilik'in 3 milyar 561 milyon 250 bin liralık, Naturelgaz'ın 460 milyon liralık, Yükselen Çelik AŞ'nin 125 milyon liralık, Reysaş GYO'nun 1,5 milyar liralık bedelsiz, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin 385,5 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Ral Yatırım Holding'in 500 milyon liralık, Q Yatırım Holding ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1'er milyar liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 305 milyon liralık, Nurol Yatırım Bankası'nın 15 milyar liralık, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Orfin Finansman AŞ'nin 925 milyon liralık, Koç Fiat Kredi Finansman AŞ'nin 750 milyon liralık, İş GYO'nun 8 milyar liralık, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon liralık, Yapı ve Kredi Bankası'nın 200 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık, BNP Paribas Issuance BV'nin 750 milyon liralık, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusuna onay verdi.