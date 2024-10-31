Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş rekor seviye için tarih verdi: 3.700 TL olacak

31 Ekim 2024 11:16 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:31

Altın fiyatları güvenli liman talebi ve ABD seçimlerine yönelik beklentilerle perşembe günü yeni rekorunu kırdı. Ons altın, 2 bin 780 dolara kadar yükselirken gram altın Kapalıçarşı piyasasında 3 bin 133 liradan satılıyor. Altın fiyatlarındaki seyir yukarı yönlü devam ederken yatırımcılar 2025 yılında piyasalarda yaşanabilecek hareketlilikleri merak ediyor. Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için rekor tahminini açıkladı.

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ABD seçimleri ve jeopolitik riskler etrafındaki belirsizlikler arasında güvenli liman varlıklarına olan talep patladı. Ons altın yeni rekoruna imza atarken gram altında rekor seviyelerdeki seyrine devam ediyor. Orta Doğu’daki riskler piyasalarda fiyatlanmaları etkilerken Kamala ve Trump arasındaki yarış da 2025 yılında altın fiyatlarını etkileyecek. TGRT Haber ekranlarında piyasaları değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu süreçte en uygun yatırım aracının hangisi olduğunu açıkladı.

ABD EKONOMİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ons altın 2 bin 780 dolar bandındaki hareketini sürdürüyor. Perşembe günü gram altın piyasasında 3 bin 133 liradan satılırken çeyrek altın 5 bin 163 liradan işlem görüyor. ABD’de üçüncü çeyrek için GSYİH büyümesi %3 beklentisinin biraz altında, %2,8 yıllık büyüme gösterdi.

Bu arada, kişisel tüketim ve satışlar önemli ölçüde arttı. Öte yandan ülkede yüksek enflasyona yönelik risklerin devam ettiği ifade edildi. Analistler Federal Rezerv'den daha fazla parasal gevşeme bekliyorlar.

KAR SATIŞI GELEBİLİR

Altın piyasalarını değerlendiren İslam Memiş "Zaman zaman mutlaka teknik olarak düzeltmeler ve kâr satışları gelebilir" diyerek şunları kaydetti: Bugün 2.783 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Amerikan seçimlerinden sonra aşağı yönlü bir düzeltme hareketi yapması lazım. Çünkü 18 Eylül FED kararından sonra soluksuz bir şekilde 200 dolar yükselen bir ons altın var. Muhtemelen de en azından 100 dolarlık bir düzeltmeye ihtiyacı var. Ons altının bu tarafta düzeltme hareketlerini bekliyoruz.

ELİNDE ALTIN OLAN BEKLESİN

Altın almayı ihmal etmiş, gecikmiş yatırımcılara da diyoruz ki şu anda enstrümanların arasında en uygunu euro. En azından euro da beklerseniz ons altın tarafındaki düşüşleri tekrar yakalayabilirsiniz. Acele etmeyin, karamsarda olmayın. Elinde altın bulunduran yatırımcıya da şunu diyoruz, yani nakde ihtiyacınız yoksa ev almayacaksan, araba almayacaksan veya nakde ihtiyacın yoksa bekle.

2025 İÇİN REKOR SEVİYE

Çünkü her ay yeni bir rekor denemesi gelecek. Muhtemelen yılı 3.350/3.380 TL seviyesinde tamamlarız. 2025 İlk çeyreğinde tekrar 3.500 TL ilk hedefimiz olacak. Ondan sonra 3.600, 3.700 gibi rakamları konuşuyor olacağız.