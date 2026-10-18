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Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat! İslam Memiş tek tek rakam verdi: 'Bir daha zor...'

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:09
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Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat! İslam Memiş tek tek rakam verdi: 'Bir daha zor...'

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaları katıldığı Youtube programında değerlendirdi.

Gram altından gümüşe, ons seviyelerinden rasyoya kadar tüm rakamları tek tek açıklayan Memiş; 2026 yılını "toplama yılı" ilan ederken, önümüzdeki dönemin şampiyon adayını duyurdu. 

Söylediklerinin yatırım tavsiye olmadığının altını çizen İslam Memiş'in rakam rakam piyasa analizi şöyle şekillendi...

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Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat! İslam Memiş tek tek rakam verdi: 'Bir daha zor...'

'ONS ALTIN BU BANTTAN UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR'


"Altın ve gümüş tarafında ilk önce enflasyon rakamları açıklandığı zaman 4.080 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın gördük. 55 dolar seviyesine kadar gerileyen bir gümüş ons fiyatı gördük. Ama bir gün sonra bir baktık ki tekrar bir hızlı yükseliş gördük. Yaklaşık 100 dolar civarında bir artış gördük. Yani 4.080 dolar seviyesinden 4.190 dolar seviyesine kadar yükselen ve haftayı da 4.165 dolar seviyesinden tamamlayan bir ons altın var. Bu 4.000-4.200 dolar aralığındaki bant aralığından çok uzaklaşmak istemiyor."

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Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat! İslam Memiş tek tek rakam verdi: 'Bir daha zor...'

'2026 BENİM İÇİN BİR TOPLAMA YILI: TOPLA TOPLA TOPLA!'

"Ben her zaman şunu iddia ediyorum; gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu, gerçek bir belirsizliği satın almamış olan bir altın kenarda durmaya devam ediyorsa, bu en ufak bir olumsuz gelişmede (stagflasyon veya farklı bir ekonomik kriz olabilir) hemen ilk tepkisini yukarı yönlü gösterecektir. O yüzden yükseliş yönlü beklentimi ben halen koruyorum. 2026 yılı genel itibariyle benim için bir toplama yılı. Yani fiyata değil miktara bakıyorum. Burada yıl sonuna kadar da 'topla, topla, topla; 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yap' modelinde bir stratejim var."

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Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat! İslam Memiş tek tek rakam verdi: 'Bir daha zor...'

GRAM ALTIN VE GRAM GÜMÜŞTE RAKAM VERDİ

Altın-gümüş rasyosu bu hafta 74 seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla da gümüş, altına kıyasla daha çok negatif ayrıştı; 55 dolar seviyesine kadar geriledi ve haftayı 57 dolar seviyesinden tamamladı. Şimdi içeride yerli yatırımcılar şunu soruyor: 'Altın mı ucuz, gümüş mü ucuz? Altın mı avantajlı, gümüş mü avantajlı?' Şöyle bir örnek veriyorum onlara: Ocak ayında gram altın 8.157 lira seviyesine kadar yükselmişti, bugün işte 6650-660 lira seviyelerinde. Gram gümüş tarafına bakıyoruz; Ocak ayında 188 lira seviyesindeydi, bugün 92-95 lira seviyesinde gezinmeye devam ediyor. Yani gümüş daha çok negatif ayrıştığı için gümüşün daha avantajlı bir fiyatlama içinden haftalık bazda geçtiğini gözlemliyoruz."

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Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat! İslam Memiş tek tek rakam verdi: 'Bir daha zor...'

'BU YIL GÜMÜŞ ŞAMPİYON OLAMAYACAK AMA...'

"O yüzden ben tekrar 2027 ve 2028 yıllarında gümüşün altına kıyasla performansını iyi bekliyorum. Ama 2026 yılı için demiştim ki 'Bu yıl gümüş şampiyon olamayacak.' Mesela nasıl 2025 yılında gümüşü şampiyon ilan etmiştik ve şampiyon olmuştu; bu yıl gümüş yılı değil, yani şampiyon olamaz ama bu yıl gümüş toplama yılı. Benim öngörüm bu yöndeydi. Tekrar 2027 ve 2028 yıllarında gümüşün altına kıyasla biraz daha pozitif seyrinin devam etmesini bekliyorum. O yüzden değerli metaller tarafındaki bu baskılanma ve düşüş trendi, özellikle 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapan yatırımcılar için de güzel fırsatlar sunuyor. Yani bu fiyatları tekrar görmek biraz zor gibi duruyor."

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Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat! İslam Memiş tek tek rakam verdi: 'Bir daha zor...'

'SON 5 YILIN ŞAMPİYONU ALTIN DEĞİL GÜMÜŞTÜR!'

"Gümüş daha ucuz, gümüş ileride daha çok gelecek vaat ediyor. Çünkü uzun vadede altına kıyasla gümüş çok ucuz kaldı. Her ne kadar geçen yıl rekorlar görsek de gümüş oldukça ucuz kaldı. O yüzden önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde ben gümüşü altına kıyasla daha güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Bu haftaki düşüş haricinde, geçen haftaya kadar son 5 yılın şampiyonu aslında gümüş, altın değil. Onu iyi hesaplamak lazım. Sadece yıllık bazda değil, son 5 yılın rakamlarına baktığımız zaman gümüşün getirisi altına kıyasla daha önemli oldu. Sadece bu haftanın özelinde altına kıyasla değer kaybetti ama yıllık bazda baktığımız zaman son 5 yılın şampiyonu altın değil gümüştür."

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