Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat! İslam Memiş tek tek rakam verdi: 'Bir daha zor...'

'2026 BENİM İÇİN BİR TOPLAMA YILI: TOPLA TOPLA TOPLA!'

"Ben her zaman şunu iddia ediyorum; gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu, gerçek bir belirsizliği satın almamış olan bir altın kenarda durmaya devam ediyorsa, bu en ufak bir olumsuz gelişmede (stagflasyon veya farklı bir ekonomik kriz olabilir) hemen ilk tepkisini yukarı yönlü gösterecektir. O yüzden yükseliş yönlü beklentimi ben halen koruyorum. 2026 yılı genel itibariyle benim için bir toplama yılı. Yani fiyata değil miktara bakıyorum. Burada yıl sonuna kadar da 'topla, topla, topla; 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yap' modelinde bir stratejim var."